Шипачев: ждал, что СКА предложит контракт

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев поделился воспоминаниями своего ухода из СКА. Как отметил хоккеист, он был готов и дальше выступать за питерский клуб.

«Бывали и сезоны получше, особенно в плане хоккея. Сыграл немного матчей, за прошлый год случилось много неприятного. У меня закончился контракт со СКА, я подписал соглашение с «Вегасом». Хотел попробовать, посмотрел, как там всё устроено. Когда вернулся, уже было что-то не так. В меня не верили? Возможно, было и такое. Но я-то выходил на лёд и старался делать то, что умею. А уж руководители принимали решение.