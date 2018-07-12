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Шипачев: ждал, что СКА предложит контракт
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Шипачев: ждал, что СКА предложит контракт 

SPORT24.ru 6 часов назад
Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев поделился воспоминаниями своего ухода из СКА. Как отметил хоккеист, он был готов и дальше выступать за питерский клуб.
«Бывали и сезоны получше, особенно в плане хоккея. Сыграл немного матчей, за прошлый год случилось много неприятного. У меня закончился контракт со СКА, я подписал соглашение с «Вегасом». Хотел попробовать, посмотрел, как там всё устроено. Когда вернулся, уже было что-то не так. В меня не верили? Возможно, было и такое. Но я-то выходил на лёд и старался делать то, что умею. А уж руководители принимали решение.
Долго ли я не мог найти новый клуб? Если честно, ждал, что СКА предложит договор. Там сменился тренерский штаб, но потом моему агенту сказали, что я могу искать новую команду. Не слышал про другие варианты, кроме «Динамо», если честно. Про «Северсталь» мне ничего не говорили. Моя зарплата сильно уменьшилась? Ничего страшного. Я хочу всем доказать, что совсем не разучился играть в хоккей, что ещё могу выступать на высоком уровне. Мне есть к чему стремиться», — приводит слова Шипачева.
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