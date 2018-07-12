В Новосибирске стартовала детская парусная регата

В акватории новосибирского водохранилища стартовала юбилейная, десятая детская парусная регата Siberia River. В гонках участвуют более 50 юных яхтсменов из нескольких регионов Сибири, а также из Киргизии.

Состязания проходят в нескольких классах яхт: «Оптимист» (гоночный одноместный швертбот международного класса), «Кадет» (двухместный швертбот) и «Луч-мини» (гоночный одноместный швертбот национального класса).

«Оптимист» — самая маленькая яхта в мире. Она создана специально для того, чтоб обучать детей парусному спорту. Она входит в Книгу рекордов Гиннеса, как самая многочисленная яхта в мире, никто даже не знает точно, сколько их сделано», — рассказала пресс-секретарь Федерации парусного спорта Новосибирской области Екатерина Кузнецова

Талант в парусном спорте значит многое, но главное все-таки практика, считает Маргарита Гильберт, которая ходит под парусом четвертый год.

«Мы тренируемся каждый день с понедельника по пятницу. Тренировка начинается с 10 утра и заканчивается в пять вечера. А зимой переходим на лед, на буер. Это такая яхта, которая стоит на коньках. Соответственно, развивает скорость гораздо больше», — рассказала она.

По мнению главного судьи соревнований Елены Ошурковой, детский яхтенный спорт в Сибири переживает ренессанс. Несмотря на отсутствие поддержки от государства, растет число клубов и спортивных секций.

«Очень большое значение имеет поддержка родителей-энтузиастов. Мы счастливы, что у нас есть какие-то спонсоры. У нас уже появились дети с высокими разрядами, дети, которые входят в десятку лучших на российских соревнованиях», — сообщила судья Sibnovosti.ru.

В последний день соревнований запланированы командные гонки в классе «Оптимист». Юные спортсмены выйдут на старт, чтобы бороться не только за личную победу, но и за командный результат: нужно не просто прийти к финишу первыми, но и собрать максимально выигрышную комбинацию на воде. Это относительно новый формат гонок для Сибири.

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