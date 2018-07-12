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В августе Данияр Елеусинов подерётся с венгерской «Белкой»
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В августе Данияр Елеусинов подерётся с венгерской «Белкой» 

Vringe.com 7 часов назад
Фото: Vringe.com
Победитель боксёрского турнира Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в составе сборной Казахстана, 27-летний проспект полусреднего веса (до 66,7 кг) Данияр Елеусинов (2-0, 1 КО) проведёт поединок против 30-летнего венгерского джорнимена Габора «Белки» Горбича (24-11, 14 КО) в рамках вечера бокса 4 августа в Кардиффе (Уэльс).
«Продолжая профессиональную карьеру, я буду прогрессировать и приобретать новые навыки, — говорит Данияр, находящийся на контракте у британского промоутера Эдди Херна. — Каждый день в тренировочном лагере я учусь чему-то новому и узнаю больше о том, как стать более универсальным и агрессивным профессиональным бойцом».
Отметим, что предыдущий бой Горбич проиграл (UD 6) узбеку Шахраму Гиясову — серебряному призёру ОИ-2016, который уступил в финале Игр как раз Елеусинову.
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