Главу Ноябрьска затащат под воду. Нужно раскрутить меценатов

На Ямале уже на протяжении семи лет действует окружная Федерация по дайвингу «Белый медведь». Она находится в Ноябрьске и объединяет около 200 человек от восьми лет и до преклонного возраста.

По словам президента федерации Леонида Литарова, подводный вид спорта не такой красочный и поэтому он проигрывает всем другим. Два года назад его даже ввели в пробный вариант летних олимпийских игр, но что-то не сработало. По мнению председателя федерации, на воду смотреть не особо интересно.

«Дайвинг как вид спорта достаточно индивидуален, поэтому соблазнить и раскрутить каких-то меценатов на это дело практически невозможно, пока они сами не начнут этим заниматься. У нас глава города Алексей Романов увлекается дайвингом. Он обещал вылечить ухо и прийти к нам в клуб. Так что осенью мы его все-таки затащим под воду», — сказал Леонид Литаров.

Отметим, «Белый медведь» — неоднократный победитель конкурса социальных грантов ООО «Газпром добыча Ноябрьск». На эти деньги организация проводит мероприятия, направленные на развитие подводного спорта и дайвинга в Ноябрьске и на Ямале.