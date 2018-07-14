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«Начни с себя». Бывший нижегородец показал столичные методы борьбы с мусором
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«Начни с себя». Бывший нижегородец показал столичные методы борьбы с мусором 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Георгий Саласов смотрел матч Хорватия — Англия в родном Нижнем Новгороде. Он болел за хорватов, они победили, и нижегородец по пути домой заехал подкрепиться в «МакАвто» в ТЦ «Ганза».
Время было позднее, на парковке рядом стоял только один автомобиль с подмосковными номерами. Георгий сервировал себе стол на капоте автомобиля. И вдруг увидел, как дверь соседнего автомобиля открылась, и рука выставила на асфальт пакет с мусором из Макдональдса.
Георгий признался, что раньше и сам так делал — «авось, кто-нибудь уберет». Но Москва его изменила.
— Я понял, что жить в хороших условиях можно только, если начнешь с себя, — написал он в соцсетях. — Допиваю кофе, подхожу к машине, стучусь в окно. Опускается боковое тонированное стекло. «Ребят, вы доели?». Слышу приглушенное: «Да». Беру их пакет и вместе со своим мусором несу к ближайшей мусорке. Вижу на их лицах немой вопрос. Как и все живущие в России, ребята ожидали агрессии. Отвечаю: «Я люблю свою страну и свой город». Смотрю на их лица — тепло начало растекаться по телу. Мы друг друга поняли.
Комментаторы — и, наверное, не только из Нижнего Новгорода — отнеслись к поступку с восторгом. Его называли: молодец, золото, умка, герой. Но, оказывается, он не единственный в своем роде. Игорь Маштаков рассказал в ответ о своем опыте общения с мусорящими земляками.
— Часто бываю на пляже на Сортировке. Каждый свой визит начинаю с уборки пляжа. Просто беру пакет и собираю бутылки, бумажки, женские прокладки и детские памперсы и прочее. Стандартная реакция сопляжников — чуть презрительный взгляд (ну как же, это же уборщик из ЖКХ) и беспокойство за свои оставленные на подстилке вещи. И в качестве бонуса совет: «Молодой человек, вот там ещё бутылка валяется, уберите!» — рассказал нижегородец. — Насмешил последний случай. Иду по пляжу, пакет набит мусором до предела, поэтому пару стеклянных бутылок несу в руке. Из кустов выходит бомж. Нет, не просто бомж, а БОМЖ — грязный, вонючий, жуткого вида: «Дай закурить!» Миролюбиво отвечаю: «Я не курю». Следующая просьба удивила до изумления: «Ну, дай хоть бычок, я докурю». Решаю усилить эффект человека, ведущего ЗОЖ: «Я не курю. Я спортсмЭн». Ответная фраза сбивает с ног: «Какой ты на х.. спортсмЭн, ты же бутылки собираешь!» Занавес.
Однако Игорь посоветовал всем этот «прекрасный метод воспитания смирения — главной христианской добродетели — сбор мусора в общественном месте». Примерно такое же пожелание — только гораздо более романтично и с другими целями — высказал и Георгий:
— Я очень хочу, чтобы каждый из нас привнес в мир вокруг что-нибудь хорошее. Тогда никакие пенсионные реформы, коррупция и чиновники не помешают нашей стране стать самым прекрасным местом на Земле. И мы сможем гордиться родными городами и, с удовольствием, принимать новых гостей.
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