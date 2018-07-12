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Нижегородец выяснил кому больше благоволят его земляки: русскому или хорвату
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Нижегородец выяснил кому больше благоволят его земляки: русскому или хорвату 

nn.ru 7 часов назад
Фото: nn.ru
Чемпионат мира по футболу в Нижнем Новгороде уже прошёл, но его отголоски всё ещё долетают до нас: то британские блогеры посещают Нижний Новгород совместно с другими городами и развенчивают мифы о России, то многие СМИ пишут фейковую новость о женщине, которая якобы продавала проколотые презервативы иностранцам для улучшения генофонда. Также мы писали о трёх кафе, которые расположены друг с другом, ставшие настоящей штаб-квартирой многих иностранных болельщиков.
Молодой парень из Нижнего Новгорода во время матча Россия-Хорватия провёл нестандартный эксперимент на Покровке. Он решил узнать кого больше обнимут — хорвата или русского? Для этого он отстоял пять минут на Большой Покровской как нижегородец, а затем надел футболку хорватского болельщика и простоял ещё пять минут. В обоих случаях в его руках была табличка с надписью «Обними меня» на русском и английском языках. Жители Нижнего Новгорода показали, что они очень открытые и добрые люди: многие подбегали с другой стороны, чтобы обнять парня. За объятьями подходили и целые толпы. Причём, когда молодой человек переоделся в хорвата, к нему подошло ещё больше людей. Вероятно, что результат был бы иной, поскольку через несколько часов вся страна наблюдала за вылетом сборной России с ЧМ-2018 из-за неудавшейся серии пенальти.
Нижегородцам такой эксперимент пришёлся по душе.
Екатерина Птицина выразилась кратко — молодец!
— Не одинаковые условия! — возмущалась Ирина Суслова. — Надо было русскому надеть яркую футболку болельщика. Тогда обнимашек было бы больше!
— Круто, — восхитился Алексей Александрович. — Смотрел с удовольствием. Молодец парень.
Провести подобный эксперимент было бы актуально и сейчас, поскольку вчера прошёл второй полуфинал ЧМ-2018, в котором Хорватия одержала победу над Англией. Теперь в финале сразятся сборные Франции и Хорватии — матч пройдёт в Москве 15 июля.
Все новости о ЧМ-2018 по футболу в Нижнем Новгороде — в специальном разделе.
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