Нижегородцам расскажут, почему Нижний Новгород стал Горьким, а потом снова Нижним Новгородом

«Два имени и три исторические эпохи. Нижний/Горький/Нижний и модерность».

Лекция историка Кирилла Кобрина . 17 июля, 18:30 Нижний Новгород, основанный в 1221 году, стал Горьким в 1932-м, а в 1990-м ему вернули «историческое имя». Чередование имен — красноречивая метафора трансформаций, которые претерпел город; в этой метафоре — сюжеты социальные, культурные, экономические и даже архитектурные.

Главный сюжет здесь — становление современного («модерного») города. Конец XIX — начало XX веков — ранний модерный Нижний. В 1930-е город меняет имя, что сопровождается первой волной советской индустриализации. С конца 1950-х до начала 1980-х — вторая волна индустриализации, окончательно создавшей «модерный Горький» как исторический, экономический и социокультурный феномен. Этот город Горький — один из важных примеров магистрального сюжета истории России и в целом Европы прошлого столетия.

Конец советского проекта, ознаменованный возвращением старого/нового имени, поставил вопрос об изменении урбанистической повестки. Однако после неудачных попыток ее сменить город оказался вне «большой истории» — возобладали ретроспективные, консервативные подходы, основанные на желании замолчать, забыть, даже вычеркнуть «модерный Горький» из городской идентичности. По сути, сегодняшний Нижний Новгород переживает кризис собственной идентичности и ищет выход из него.

«Ранний советский модернизм: точки на маршруте».

Лекция Ольги Казаковой . 2 августа, 18:30 В СССР вторая волна модернизма пришла на десятилетие позже, чем в Европу. Советский Союз оказался в позиции «догоняющего», и советские архитекторы вынуждены были быстро прививать западные технологии и образы к быстро изменяющейся советской действительности.

Через некоторое время оказалось, что главные качества архитектуры модернизма подходят советскому обществу, зримо воплощают главные идеи пост-сталинского времени.

Что же было первично в архитектуре раннего советского модернизма — экономика или эстетика, новые технологии строительства или стремление к «очищению» от излишеств, ставших олицетворением времён культа личности? Как приспосабливались архитекторы и их творения к новой реальности и как они были восприняты обществом?

«Социалистическое и модернистское в советском городе».

Лекция историка архитектуры Николая Ерофеева . 16 августа, 18:30 Советские города 1960–1980-х с их характерной планировкой, социальными функциями, архитектурным стилем, жилыми районами и набором общественных зданий были продуктом социалистической системы. Их по праву можно назвать модернистскими городами — функционально встраиваясь в систему экономического производства страны, они одновременно выступали и как материальное пространство для социальных преобразований. Однако далеко не все модернистские города были социалистическими. В лекции пойдет речь о специфике некапиталистической модерности и о ее воплощении в градостроительстве, о становлении и устройстве советского города, его формах, возникших на пересечении двух дискурсов — модернизма и коммунистической трансформации.

«Архитектура советского модернизма в городе Горьком».

Лекция историка архитектуры Ольги Орельской. 9 сентября, 18:30 Лекция посвящена особенностям развития рационалистической линии в отечественной архитектуре ХХ века. В 1920-е годы отмечается первая ее волна, представленная советским авангардом, который заложил основы отечественной современной архитектуры ХХ века. Следующий всплеск рационализма, получивший в последнее время название советского модернизма, приходится на 1960–1980-е годы. Его обзор проводится на примере горьковской архитектуры. В то время в условиях типизации и стандартизации архитекторы решали важные градостроительные и социальные задачи, направленные на ликвидацию дефицита жилья, улучшение бытовых условий населения. Все это осуществлялось в кратчайшие сроки, при максимальной экономии средств на проектирование и строительство жилых и общественных зданий. Рассматриваются эволюция модернизма в архитектуре Горького и поиски горьковских архитекторов, происходившие при опосредованном влиянии на их творчество процессов в отечественном и зарубежном зодчестве.

Вход на все лекции свободный. Бесплатные билеты можно получить в кассе (Арсенал, Нижний Новгород, Кремль, корпус 6) в течение часа до начала события. Количество мест ограничено.

Проект «Горький. Модернизм» состоит из нескольких частей. Мы уже рассказывали про выставку, посвященную городу Горькому в 1960-е годы, на которой представлены произведения горьковских художников из коллекции НГХМ, макеты, планы и фотографии главных архитектурных объектов, а также фотографии и личные истории нижегородцев. Также на тему «Горький. Модернизм» каждую неделю проходят экскурсии по городским кварталам.

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