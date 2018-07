Олимпийская чемпионка Наталья Воробьева стала матерью

Олимпийская чемпионка Наталья Воробьева стала матерьюОлимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева, имеющая дагестанское происхождение, стала матерью. Несколько дней назад титулованная спортсменка родила сына.

Приятной новостью чемпионка поделилась со своими подписчиками в инстаграме.

«И спросил Бог у женщины: «Что ты хочешь в жизни?» «Счастья!» — ответила женщина. И послал ей Бог ребёнка», — написала Воробьева.

A post shared by Natalia❤Vorobyeva (@vorobyeva_69) on Jul 9, 2018 at 8:47am PDT По словам спортсменки, она не собирается завершать пока спортивную карьеру, наоборот рождение ребенка послужит для нее дополнительной мотивацией продолжать выступать.

«Я пока не знаю, в какой весовой категории буду выступать дальше, но к Играм в Токио мне будет всего 29 лет. Кто знает, может меня еще и на Игры в Париже 2024 года хватит?», — сказала Воробьева.

Наталья Воробьёва — заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе, олимпийская чемпионка 2012 года в категории до 72 кг, серебряный призёр ОИ-2016 в категории до 69 кг, чемпионка мира 2015 года в категории до 69 кг, чемпионка Европы 2013 года, чемпионка России 2012 года. В 2015 году она также завоевала бронзу на I Европейских играх в Баку.

Фото: odintsovo.ru