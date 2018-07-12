Ещё
«Авангард» и Правительство Омской области создадут рабочую группу по развитию хоккея в регионе
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Авангард» и Правительство Омской области создадут рабочую группу по развитию хоккея в регионе 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Как сообщает портал Правительства Омской области, будет создана рабочая группа по развитию хоккея в регионе совместно с ХК «Авангард». Такое решение принято сегодня на совещании по вопросам сотрудничества регионального кабинета министров и хоккейного клуба.
Руководитель Омской области Александр Бурков и председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов договорились совместно вести работу, направленную на системное и массовое развитие хоккея в регионе. Стороны планируют не только развивать профессиональный спорт, оказывая поддержку омской хоккейной команде, но и заниматься развитием детского хоккея.
Первое организационное заседание рабочей группы должно состояться уже в июле. Каждая из сторон определит своих официальных представителей, ответственных за координацию этой работы.
Спорт-Экспресс: последние новости
Шилтон пожелал удачи сборной Англии в матче с хорватами ФИФА изучает скандирования болельщиков сборной Англии Пропавший британский болельщик не ночевал в своем номере в Самаре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ106
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией4
Найден потерявшийся британский болельщик5
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ19
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение