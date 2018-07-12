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Месси, Кавани, Ибрагимович, Роналду, Рамос, Левандовски постареют к ЧМ-2022
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Месси, Кавани, Ибрагимович, Роналду, Рамос, Левандовски постареют к ЧМ-2022 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Скорее всего, многие из них больше никогда не сыграют на чемпионате мира.
Голосуйте за тех, кого вы хотите увидеть на ЧМ-2022, несмотря на возраст.
Материал также можно посмотреть, перейдя по этой ссылке.
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