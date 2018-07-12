Месси, Кавани, Ибрагимович, Роналду, Рамос, Левандовски постареют к ЧМ-2022

Скорее всего, многие из них больше никогда не сыграют на чемпионате мира.

Голосуйте за тех, кого вы хотите увидеть на ЧМ-2022, несмотря на возраст.

Материал также можно посмотреть, перейдя по этой ссылке.