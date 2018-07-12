Ещё
Плюс три: стали известны новые кандидаты в депутаты Госдумы от Самарской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Плюс три: стали известны новые кандидаты в депутаты Госдумы от Самарской области 

63.ru 7 часов назад
Фото: 63.ru
Выборы состоятся 9 сентября
Центризбирком зарегистрировал еще трех кандидатов в депутаты Государственной думы от Самарской области. Соответствующие постановления опубликовали на сайте ведомства.
Партию «Яблоко» будет представлять Игорь Ермоленко. «Партия народной свободы» (ПАРНАС. — Прим. ред.) выдвинула Владимира Авдонина. От «Справедливой России» за кресло будет бороться Александр Гусев, — рассказали в ЦИК.
Таким образом, число кандидатов от Самарской области выросло до шести человек. Ранее ЦИК зарегистрировал еще трех претендентов: единоросса Александра Хинштейна, коммуниста Михаила Абдалкина и представителя ЛДПР Романа Синельникова.
Место депутата Госдумы от Самарской области стало вакантным после ухода из парламента экс-замминистра образования и науки 63-го региона Надежды Колесниковой. Она сложила полномочия по собственному желанию.
Довыборы в Государственную думу состоятся 9 сентября. Одновременно жители Самарской области будут выбирать и губернатора. Сейчас на этот пост претендуют два человека — врио главы региона Дмитрий Азаров и Алексей Лескин.
63.ru: последние новости
Полицейские проверяют информацию о пропавшем в Самаре болельщике из Англии Полтора миллиона: жителей Самары приглашают заработать денег спортом В Самаре открыли мобильное посольство Англии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ107
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией4
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ19
Найден потерявшийся британский болельщик5
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение