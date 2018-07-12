Плюс три: стали известны новые кандидаты в депутаты Госдумы от Самарской области 

Выборы состоятся 9 сентября
Центризбирком зарегистрировал еще трех кандидатов в депутаты Государственной думы от Самарской области. Соответствующие постановления опубликовали на сайте ведомства.
— Партию «Яблоко» будет представлять Игорь Ермоленко. «Партия народной свободы» (ПАРНАС. — Прим. ред.) выдвинула Владимира Авдонина. От «Справедливой России» за кресло будет бороться Александр Гусев, — рассказали в ЦИК.
Таким образом, число кандидатов от Самарской области выросло до шести человек. Ранее ЦИК зарегистрировал еще трех претендентов: единоросса Александра Хинштейна, коммуниста Михаила Абдалкина и представителя ЛДПР Романа Синельникова.
Место депутата Госдумы от Самарской области стало вакантным после ухода из парламента экс-замминистра образования и науки 63-го региона Надежды Колесниковой. Она сложила полномочия по собственному желанию.
Довыборы в Государственную думу состоятся 9 сентября. Одновременно жители Самарской области будут выбирать и губернатора. Сейчас на этот пост претендуют два человека — врио главы региона Дмитрий Азаров и Алексей Лескин.