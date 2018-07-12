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Бернар Лама: Тренер Дешам — очень расчетливый человек, и команда такая же…
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Бернар Лама: Тренер Дешам — очень расчетливый человек, и команда такая же… 

SovSport.Ru 7 часов назад
Фото: SovSport.Ru
— Эта сборная чем-то напоминает вашу, образца 1998 года? — Результатами и мощью, да, напоминает, — сказал Бернар Лама, чемпион мира 1998-го года в интервью газете L’Equipe. — Но, думаю, в этой сборной больше талантов. В нашей команде были очень приличные игроки, но все уже состоявшиеся, на вершине успеха. А эти все — молоденькие, у них еще все впереди. Ребята будут прибавлять и прибавлять — и защитники, и полузащитники, и нападающие.
— А что касается стиля команды… — В наше время, особого выбора тактики не было. Нападающие не были такими сильными, как теперь. Но в принципе, стиль похожий. Видна рука Дидье Дешама, у команды свое лицо. Тренер очень расчетливый человек, и команда такая же. И главное, расчеты оказываются правильными.
— Кого из нынешних игроков хотели бы выделить? — Да всех! Мбаппе показывает классную игру, но так оно и должно быть, все мы прекрасно знали, насколько он талантлив. Было только дело времени, когда он выстрелит на высоком уровне. И выстрелил. Классно! Остальные ребята сейчас тоже в самой лучшей форме. Хюго Лоррис просто красавец на этом чемпионате мира. Хотя были определенные в нем сомнения перед турниром, ведь сезон провел не ровно. Тоже молодец! Короче, этой сборной вполне по плечу стать чемпионами.
— Нынешнее поколение игроков часто ссылаются на ваш успех в 1998-м, приятно слышать это? — Конечно. Тренер должен время от времени напоминать им о том, чего мы достигли в 1998-м. А ведь в тот год, многие из нынешних сборников еще не родились, или были совсем маленькими. Сидели перед телевизорами и мечтали стать футболистами, так же как и мы в свое время. Наш успех не стереть из памяти. Тем более такая круглая дата — ровно 20 лет прошло. И в эту годовщину сборная снова в финале ЧМ.
— А что сейчас творится на улицах! Похожая картина… — И это очень приятно. Народ нуждается в празднике. Нынешние времена не простые — террористические акты, различные проблемы… Футбол же — источник радости, даже всеобщей истерии, но это положительные эмоции. Уж лучше всем народом праздновать победы, чем оплакивать убитых. Мы переживаем очень важный момент, может быть даже поворотный в жизни Франции. У меня такое предчувствие, что все будет хорошо. В жизнибывают такие моменты, когда просто уверен, и все.
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