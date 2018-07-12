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Вице-президент «Барселоны»: Мы стремимся к тому, чтобы наши игроки не уходили, как Роналду
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Вице-президент «Барселоны»: Мы стремимся к тому, чтобы наши игроки не уходили, как Роналду 

Советский спорт 7 часов назад
«Хави, Андрес Иньеста и Лионель Месси — все они выросли в нашем клубе, и мы создали все необходимые условия для того, чтобы они были частью нашей организации.
Марсело — Роналду: Надеюсь, ты будешь счастлив в своем новом путешествии
Мы гордимся тем фактом, что Иньеста и Месси появляются в клубе в возрасте 13 лет и рады тому, что они имели возможность провести всю или большую часть карьеры в качестве игроков нашего клуба и никуда не уходили.
»Барселона» — больше, чем клуб, поэтому мы стремимся создавать комфортные условия для игроков, выросших в нашей молодежной академии. Часть нашего успеха заключается в том, что мы стремимся к постоянству», — цитирует Кардонера Marca.
10 июля «Ювентус» объявил, что 33-летний нападающий стал игроком команды. Сумма трансфера Роналду составила 112 миллионов евро. Контракт рассчитан на четыре года.
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