Лука Модрич: «Английские журналисты и телеведущие нас недооценивали. Это была большая ошибка»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после победы над Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2018 критически отозвался о британских СМИ.

— Мы еще раз показали, что мы не устали, — цитирует хорвата ВВС. — Мы доминировали в физическом аспекте, психологическом — во всем. Английские журналисты и телеведущие недооценивали Хорватию. Это была большая ошибка. Они должны быть более скромными и больше уважать соперников. Мы прочитали их слова и сказали друг другу: «Сегодня мы посмотрим, кто из нас устал».

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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