Экс-тренер «Ростова»: хорваты больше хотели победить

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула в интервью "Газете.Ru" рассказал, за счет чего сборная Хорватии победила Англию в полуфинале чемпионата мира — 2018.

"Хорватская сборная сыграла две подряд игры по 120 минут и перебегала Англию, которая была хорошо готова физически", — сказал он.

Экс-тренер отметил, что у англичан молодая команда, которая могла не выдержать психологически и из-за этого не дотянула до серии пенальти.

"Но хорваты больше хотели победить. У нас за них переживали, наверно, потому что это наши соседи, хоть они нас и обыграли, все равно славянская команда поближе к нам", — добавил Гамула.

Матч полуфинала завершился со счетом 2:1 в пользу хорватской сборной.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

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