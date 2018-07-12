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Экс-тренер «Ростова»: хорваты больше хотели победить
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Экс-тренер «Ростова»: хорваты больше хотели победить 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула в интервью "Газете.Ru" рассказал, за счет чего сборная Хорватии победила Англию в полуфинале чемпионата мира — 2018.
"Хорватская сборная сыграла две подряд игры по 120 минут и перебегала Англию, которая была хорошо готова физически", — сказал он.
Экс-тренер отметил, что у англичан молодая команда, которая могла не выдержать психологически и из-за этого не дотянула до серии пенальти.
"Но хорваты больше хотели победить. У нас за них переживали, наверно, потому что это наши соседи, хоть они нас и обыграли, все равно славянская команда поближе к нам", — добавил Гамула.
Матч полуфинала завершился со счетом 2:1 в пользу хорватской сборной.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.
Ранее эксперт рассказал о причинах поражения Англии в полуфинале ЧМ-2018.
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