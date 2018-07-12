Карлос Альберто Паррейра: Стремление к победе на ЧМ для бразильцев что-то вроде религии

Бразилия осталась пятикратной. Как это было

"Бразилия вообще не выигрывала ЧМ достаточно давно. Для побед на больших турнирах нужно качественно готовиться. Так что речь не о наличии талантов и звезд в составе. Если бы победы засчитывались только по количеству звезд, то Бразилия бы выиграла ЧМ-2018 еще до его начала. Нужно быть голодными до побед. В 2006 году у нас тоже была очень хорошая сборная, и была примерно такая же история, как сейчас. Кто-то из игроков не был готов, кто-то не горел достаточным желанием до побед. Теперь мы мечтаем о победе в Катаре-2022. Стремление к победе на ЧМ это для нас что-то вроде религии", — приводит слова Паррейры «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Бразилии завершила выступления на ЧМ-2018 в ¼ финала после поражения от Бельгии (1:2).