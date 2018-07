Кайл Уокер: «В России нам было хорошо»

Защитник сборной Англии Кайл Уокер признался, что еще не оправился от поражения в матче 1/2 финала чемпионата мира против Хорватии (1:2. — доп. время). Также игрок обороны отметил единение с болельщиками.

"Мое сердце все еще разбито. Я никогда не чувствовал себя таким опусташенным, — написал Уокер. — Но вот что я хочу сказать. В прошлом месяце я видел видео и фото, которые вы мне отправляли. Здесь, в России, нам было хорошо — это объединило еще больше. Также, как это бывало на родине".

В матче за третье место, который состоится 14 июля, сборная Англии сыграет с Бельгией ("Санкт-Петербург", 17.00 по московскому времени). Эти команды уже встречались на групповом этапе турнира. В той встрече «три льва» уступили со счетом 0:1.

I’m still heartbroken and never felt so gutted. But there’s something I want to say. This past month, I’ve seen videos going around, photos been sent to me. That felt so good for us here in Russia, and united us more and more, just like it did in our country. pic.twitter.com/6pY10XaXZq

— Kyle Walker (@kylewalker2) 12 июля 2018 г.

