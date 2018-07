Линекер о сборной Англии: «Страна гордится вами»

Легендарный Гари Линекер прокомментировал поражение «львов» в полуфинале Чемпионата Мира, в котором команда Гарета Саутгейта уступила Хорватии.

"Спасибо за воспоминания, парни! Это была захватывающая гонка! Страна гордится вами", — написал Линекер в Instagram.

Thanks for the memories lads. It was a thrilling ride. You did your country proud.

12 Июл 2018 в 12:46 PDT Напомним, Линекер провёл 80 матчей за сборную Англии, забил 48 голов.