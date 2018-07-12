В «Футболе для дружбы» в одной сборной играли футболисты из Северной и Южной Кореи

Юные участники Шестого сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» благополучно вернулись в родные страны. Это мальчики и девочки разных национальностей и разных физических возможностей, которые побывали в Москве в период с 8 по 15 июня, чтобы принять участие в финальных мероприятиях программы: Международном лагере дружбы, первом чемпионате мира по «Футболу для дружбы», Международном детском форуме и в мероприятиях оргкомитета чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Журналисты международных СМИ отметили, что в новом сезоне «Футбола для дружбы» в одной сборной играли Юные футболисты из КНДР и Кореи.

По результатам Открытой жеребьевки, которая прошла еще в феврале 2018 года, Юные футболисты этих стран оказались в одной Международной сборной дружбы Blonde Capuchin, объединившей юные таланты из разных частей света.

Юный посол из Кореи Чанву Ким, профессионально занимающийся футболом с 7 лет, был отобран для участия в Шестом сезоне «Футбола для дружбы» южнокорейской Национальной футбольной федерацией в результате открытого конкурса среди юношеских футбольных клубов страны. Юный участник из КНДР Тае Гвон Ри, играющий в футбол с 8 лет, для участия в программе также прошел серьезный отбор: он победил в конкурсе на владение мячом среди сверстников из лучших юношеских футбольных школ страны.

"Шестой сезон «Футбола для дружбы», благодаря своему беспрецедентному масштабу, смог объединить в одной команде детей со всех уголков мира. Ценности, которые продвигают участники программы — основа гармоничного развития личности, без которых нельзя достичь успеха не только в спортивной, но и во всех остальных сферах жизни. Благодаря особой атмосфере, которую нам удалось создать на проекте, все дети вне зависимости от их пола, национальности и физических возможностей могут свободно общаться друг с другом без каких-либо границ", — сказал глобальный руководитель Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» Владимир Серов

"Участие в программе «Футбол для дружбы» помогло мне не только завести новых друзей из разных стран мира, но и улучшить свои спортивные навыки, ведь с нами занимались настоящие профессионалы. И я навсегда запомню день открытия чемпионата мира по футболу, ведь мне посчастливилось представлять свою страну на церемонии матча-открытия Россия — Саудовская Аравия! Моя мечта сбылась!", — сказал Тае Гвон Ри из КНДР.