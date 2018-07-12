Что нужно знать о финалистах ЧМ — сборных Франции и Хорватии

Франция и Хорватия — две разные по игровому стилю сборные, которые тем не менее объединяет прекрасный подбор игроков из европейских топ-клубов.

Французская команда — настоящая «машина» без слабых мест, которая катком прошлась по своим соперникам в плей-офф из Аргентины, Уругвая и Бельгии, с каждым матчем играя все лучше. Сборная Франции при этом молода и агрессивна. Хорваты — опытная сплоченная команда, которая поразила здесь своей физической подготовкой, в каждом из матчей плей-офф сыграв по 120 минут — и в итоге выиграв. «Шашечные» — яркий пример команды, которая, помимо самоотдачи, обладает еще и действительно классными игроками.

Сыгрались по ходу турнира

Сборная Франции показывает здесь практически идеальную игру, в которой есть все необходимые компоненты современного футбола. Французы никому здесь не уступят в физической мощи, при этом в центре обороны и полузащиты у «трехцветных» выступают, наверное, лучшие игроки чемпионата на этих позициях. Поль Погба и Н'Голо Канте непроходимы в опорной зоне, Рафаэль Варан и Самюэль Юмтити надежно играют в обороне. При этом Варан и Юмтити забили победные мячи в четвертьфинале и полуфинале соответственно.

Получив такой мощный «игровой скелет», наставнику команды Дидье Дешаму осталось только правильно расставить остальных футболистов, причем получилось у него это не сразу. Лишь по ходу группового турнира в основном составе стали выходить форвард Оливье Жиру и полузащитник Блез Матюиди. На выходе получился прекрасный баланс между обороной и атакой, с надежным вратарем Уго Льорисом, ярким лидером в нападении Антуаном Гризманном и восходящей звездой Килианом Мбаппе.

Из шести сыгранных матчей французы пропускали лишь в двух, а не сумели победить лишь в одном. При этом в стартовой игре с австралийцами к пропущенному голу привел нелепый пенальти, назначенный за игру Юмтити рукой в своей штрафной. А не обыграли французы лишь в последнем матче группы датчан (0:0), когда соперников устраивал такой результат, и рисковать никто не стал. К тому же играла сборная Франции без шестерых игроков основного состава.

В пассив обороне и вратарю можно занести лишь матч 1/8 финала с аргентинцами, который завершился со счетом 4:3. Сборная Франции даже позволила сопернику вести в счете (единственный раз на турнире), но, оказавшись в начале второго тайма в роли проигрывавшей, тут же забила трижды, включив свою атаку на полную мощь. В дальнейшем Дешам ошибки учел, и в двух следующих матчах, с командами Уругвая и Бельгии, французы не пропустили.

Умница Гризманн

С каждым матчем сборная Франции играла все увереннее, с невиданным спокойствием «сожрав» показывающую здесь едва ли не самый яркий футбол команду Бельгии. Дешаму удалось полностью выключить из игры лидеров соперника — то же самое случилось и в матче с уругвайцами. При этом в четвертьфинале и полуфинале не покидало ощущение, что сборная Франции в атаке способна еще прибавить.

Асимметричная расстановка команды в нападении — одна из «фишек» Дешама, который направо отрядил скоростного Мбаппе, а налево — опорного полузащитника Матюиди. При этом Матюиди так нередко действует и в «Ювентусе», так что Америки французский тренер не открыл, а просто с максимальной пользой использовал игрока. В центре атаки играет мощный Жиру, который пока здесь не забил ни одного гола — но претензий к нему нет. А любители исторических аналогий среди французских болельщиков и не против — на триумфальном для команды чемпионате мира 1998 года в атаке действовал Стефан Гиварш, который за весь турнир также ни разу не забил. Забивали же в решающих матчах защитники (как и здесь, в России), а в финале — еще и Зинедин Зидан

На нынешнем турнире роль Зидана играет Гризманн, пусть их и нельзя сравнивать по фактуре — физически они очень отличаются. Однако умница Гризманн ведет всю игру сборной Франции, забивает сам и ассистирует — Варан и Юмтити провели свои важнейшие мячи после стандартов, исполненных Антуаном. Гризманн, в случае победы сборной Франции в финале, — главный претендент на звание лучшего футболиста как турнира, так и всего года, учитывая, что в мае он привел мадридский «Атлетико» к победе в Лиге Европы.

Сказка, ставшая реальностью

За 88-летнюю историю чемпионат мира выигрывали лишь восемь сборных, среди них — французская, которая победила в 1998 году. Хорваты ранее выше третьего места не поднимались, однако два пьедестала за 20 лет — прекрасный результат для четырехмиллионной страны, сборная которой стала проводить официальные матчи лишь 25 лет назад.

Сборная Хорватии сумела в 1/8 финала и четвертьфинале обыграть команды Дании и России в серии пенальти, а в полуфинале соперников из Англии — в дополнительное время. Это говорит прежде всего об отличной физической подготовке хорватских футболистов, что особенно было заметно в матче с англичанами. Проигрывая во втором тайме, хорваты прибавили, сравняли счет и забили решающий гол, тогда как их более молодые соперники оказались к этому не готовыми.

При этом в основные 90 минут наставник хорватов Златко Далич не сделал ни одной замены, лишь в овертайме начав снимать с игры футболистов, получивших небольшие травмы. Самоотдача хорватских игроков была на высочайшем уровне, при этом они играли в свой привычный «вертикальный» размашистый футбол — через фланги.

Нападающие также постоянно меняются местами, крайние форварды смещаются в центр — таким образом сравнял счет в полуфинале Перишич. Манджукич же весь турнир ведет отчаянную борьбу с защитниками по всему полю, но накануне ему удалось забить самый важный в истории страны гол, который вывел сборную Хорватии в финал.

Взломщики английской обороны

Хорватская команда прекрасно себя чувствует при игре на контратаках — лучший свой матч «шашечные» провели в группе с аргентинцами, разгромив команду Лео Месси со счетом 3:0. При этом дисциплинированный соперник с надежной обороной способен их остановить, что и доказали датчане в 1/8 финала, когда команды обменялись голами в самом дебюте, но больше хорваты забить уступающим в классе оппонентам не смогли. Однако оборону сборной Англии они взломали даже дважды, оба раза — в своем фирменном, почти британском, стиле, когда мяч через фланги быстро доставляется в центр штрафной.

В полуфинале сборная Хорватии удачно сыграла и в обороне, хотя в первом тайме англичане и могли довести дело даже до разгромного. Центральные защитники Деян Ловрен и Домагой Вида не считаются звездами, как Варан и Юмтити, но с работой своей в целом справляются, Вида к тому же забил гол в ворота российской команды в четвертьфинале. На флангах достаточно надежны Шиме Врсалько Иван Стринич , причем первый даже организовал гол Перишича в полуфинале, сделав прекрасный навес с правого фланга.

Наконец, самый возрастной игрок команды — 33-летний голкипер Даниел Субашич, который нередко не справляется с дальними ударами (так ему забили Денис Черышев и англичанин Киран Триппьер в полуфинале), но очень надежен на линии и бесценен в серии пенальти. До Субашича выиграть две серии на чемпионатах мира удавалось лишь аргентинцу Серхио Гойкочеа в 1990 году.

Модрич заслужил «Золотой мяч»

Лидером же сборной Хорватии является 32-летний Лука Модрич, который выступает в сильнейшем клубе Европы — мадридском "Реале" , где играет ключевую роль в полузащите. Модрич не обладает такими физическими данными, как его партнеры, однако в матче с англичанами также до изнеможения вел борьбу. Модрич способен одним точным пасом начать контратаку, а его передача на Ребича в концовке дополнительного времени матча 1/8 финала с датчанами стала одним из самых ярких эпизодов турнира. Ребич в итоге заработал пенальти, который сам Модрич не реализовал, но затем забил в послематчевой серии, вдохновив партнеров на дальнейшие подвиги.

Символично, что финал станет для Модрича 12-м матчем на чемпионатах мира, и он выйдет в единоличные лидеры по этому показателю среди хорватских игроков. Если хорваты станут чемпионами мира, не отдать Модричу «Золотой мяч» лучшему футболисту года будет высшей несправедливостью.

На первый взгляд, фаворит финала очевиден — сборная Франции играет настолько уверенно, что сопротивление ей кажется попросту бесполезным. К тому же молодые крепкие французы все свои победы в плей-офф одержали в основное время, хорваты же сыграли здесь уже лишних полтора часа. Однако сборная Хорватии, кажется, имеет дополнительные источники питания прямо на поле. Вопрос только, хватит ли этого для успеха, ведь французы способны не просто смять, но и переиграть соперника.

Евгений Трушин