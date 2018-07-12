62 повода для переживаний

Фото Сергея Аристова62 повода для переживаний5 июля увидел свет календарь 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги. И едва приступив к чтению, мы сразу же обратили внимание на особенность торпедовского расписания… Об этом и многом другом — в нашей сегодняшней публикации.

ПО СХЕМЕ 48 + 14 Регулярный чемпионат начнётся 1 сентября, в субботу, матчем в Казани между «Ак Барсом» и СКА. На следующий день почитателей хоккея ждут такие противостояния, как «Трактор» — ЦСКА, «Локомотив» — «Авангард», «Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев». Ну а 3-го числа всё внимание нижегородцев будет приковано к битве «Торпедо» — СКА. Старт что надо, не правда ли?

Нижний Новгород и Санкт-Петербург, как известно, теперь в разных конференциях. И нелишним будет напомнить, как вообще выглядит их состав.

Конференция «Запад»

Конференция «Восток»

Дивизион Харламова. «Автомобилист» (Екатеринбург), «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Трактор» (Челябинск).

Итак, борьбу поведут 25 клубов, в «регулярке» им предстоят по 62 матча (максимальное количество за всю историю КХЛ). Стало быть, у болельщиков, в том числе нижегородских, есть 62 повода для переживаний. С каждой командой наши хоккеисты проведут по одной игре дома и на выезде — получается 48 матчей. Дополнительно будет 14 встреч: по две — с каждой командой внутри своего дивизиона, ещё четыре — с соперниками из других дивизионов. Первый этап сезона, включающий 775 игр, завершится 22 февраля 2019 года. Плей-офф пройдёт с 25 февраля по 25 апреля.

Сразу скажем, что КХЛ изменила формат первого раунда плей-офф. В пользу более комфортного для зрителей распределения матчей в один игровой день будут проходить два матча в Западной конференции и два в Восточной. На следующий день будут встречаться две другие пары Запада и Востока. Все матчи всех раундов проводятся через день.

СЕНТЯБРЬ: ДОМАШНЕЕ ПИРШЕСТВО

Полный календарь игр «Торпедо» мы опубликуем перед началом чемпионата, в конце августа. А пока заострим ваше внимание на нескольких примечательных моментах.

Во-первых, уже в первом осеннем месяце нужно будет держать кулаки за нашу дружину на протяжении 12 матчей. Именно столько у нас встреч в период с 3-го по 30-е сентября. После битвы со СКА состоится сражение — тоже домашнее — с минским «Динамо» (5-го числа). Далее на проспекте Гагарина развернут боевые порядки «Витязь» (7-го) и «Барыс» (9-го). Затем автозаводцы отправятся в турне Уфа — Астана — Новосибирск, игры будут 12-го, 14-го и 16-го сентября. А 18-го торпедовцы вновь предстанут перед своими поклонниками. На сей раз в столицу Приволжского федерального округа пожалует лучшая команда лиги по итогам прошлого сезона — «Ак Барс». 21-го в Нижнем сыграет «Магнитка», 26-го — «Адмирал», 28-го — «Куньлунь», а 30-го — «Амур». Таким образом, в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» пройдут 9 матчей — настоящее пиршество для нижегородских болельщиков, предпочитающих смотреть хоккей вживую, на трибунах ледового дворца.

Во-вторых, всегда интересно расписание в предновогодние и новогодние дни. Вот тут, к сожалению, домашними играми мы будем обделены. Что ж, прильнём к экранам телевизоров. 30 декабря посмотрим, как подопечные Дэвида Немировски сыграют против ЦСКА, 5 января — против «Металлурга», 7-го — против «Нефтехимика». Зато 11 января (это пятница) и 13-го в Нижнем Новгороде покажут себя амбициозные «Автомобилист» и московское «Динамо» Валерия Шанцева.

В-третьих, о том, какой у нас финиш. Из 13 последних игр 9 — выездные. Эдакая компенсация за очень домашний старт. Правда, в самом конце первого этапа чемпионата торпедовцы дважды выступят в родных стенах: 16 февраля испытывать нервы наших болельщиков станет «Сибирь», 19-го — «Трактор». Наконец, занавес «регулярки» закроется 22 февраля в Москве после встречи с тем же «Динамо».

ГОСТЕВОЙ РЕТРОМАТЧ

Говоря о календаре в целом, тоже остановимся на некоторых деталях. Прежде всего приведём слова вице-президента КХЛ по хоккейным операциям Георгия Кобылянского , который прокомментировал расписание так:

«На последнем конгрессе ИИХФ сроки чемпионата мира по хоккею были сдвинуты (он будет проходить 10 — 26 мая 2019 года. — Прим. «НС»). Да, регулярный чемпионат КХЛ заканчивается 22 февраля. Мы писали письмо в ФХР, чтобы продлить турнир на неделю, но нам ответили, что структура календаря останется неизменной, чтобы максимальное число хоккеистов успело подготовиться к чемпионату мира. В регламенте прописано, что календарь КХЛ нужно согласовывать с ФХР».

День памяти «Локомотива» — 7 сентября — впервые с момента трагедии будет игровым. Сами ярославцы на лёд не выйдут, а задействованы окажутся 12 команд. Повторимся, что в Нижнем Новгороде встретятся «Торпедо» и «Витязь».

Запланированы вынесенные матчи, их увидят австрийские и швейцарские любители хоккея. 26 и 28 октября в Вене состоятся игры «Слован» — ЦСКА и «Слован» — СКА. 26 ноября рижское «Динамо» сойдётся в Цюрихе со СКА, а 28-го — с ЦСКА. Георгий Кобылянский объяснил, почему выбраны именно эти команды:

«СКА и ЦСКА — лица КХЛ. Почему «Слован»? Братислава рядом с Веной, для болельщиков это хорошая возможность попасть на игру. В вопросе вынесенных матчей у нас есть ограничения: не всякая команда согласится пойти на потери от доходов за абонементы. А Рига в прошлом году дважды сыграла в Давосе. Немаловажно и то, чтобы домашняя команда была из Евросоюза . По матчу в Цюрихе мы заключали договор с ареной через рижский клуб».

Кроме того, финский «Йокерит» объявил о проведении двух игр следующего сезона в столице Эстонии — Таллине. 26 октября команда Лаури Марьямяки встретится со «Спартаком», а 28-го — с «Северсталью». Матчи пройдут на ледовой арене «Тондираба».

В сезоне 2018/19 будет также игра на открытом воздухе. По словам Георгия Кобылянского, рижское «Динамо» встретится либо с минскими одноклубниками (15 февраля), либо со «Слованом» (18-го). Окончательное решение ещё не принято.

А вот даты двух ретроматчей уже определены. 22 декабря в Москве сыграют «Спартак» и «Сочи», а 17 января в Челябинске — «Трактор» и «Торпедо». Это дни рождения столичного и уральского клубов.

ВОЗВРАЩЕНИЕ «СЕВЕРОАМЕРИКАНЦЕВ»

Заключительная часть нашего материала посвящена российским хоккеистам, вернувшимся в КХЛ из-за океана. Мастерство кого-то из них нижегородцы наверняка смогут оценить в КРК «Нагорный».

«Уроженец Нижнекамска уехал в Северную Америку в 17 лет и сразу вскружил голову, набрав в первом сезоне в OHL 101 очко в 65 матчах, — пишет портал «Чемпионат». — Феерил в юниорской сборной, затем в молодёжной, а в 2012-м был выбран на драфте «Эдмонтоном» под первым номером. Дебютный сезон НХЛ для него начался с локаута, поэтому он успел поиграть полгода за родной «Нефтехимик» и покапитанить в сборной на МЧМ. В «нефтяниках» Якупов начал за здравие (31 очко в 48 матчах), но в итоге так и не смог раскрыть свой потенциал. Неважная игра в обороне, часто меняющиеся тренеры — всё это привело к тому, что Наиля отдали в «Сент-Луис», а последний год он провёл в «Колорадо» на совсем небольшом контракте». По информации «Спорт-Экспресса», в СКА Якупов по условиям годичного контракта получит 65 миллионов рублей.

Двое именитых игроков возвратились в Магнитогорск. Это нападающий Николай Кулёмин (родился 14 июля 1986 года) и защитник Виктор Антипин (6.12.1992). Двукратный чемпион мира Кулёмин отыграл в НХЛ 10 лет, его клубами были «Торонто» и «Нью-Йорк Айлендерс». Последний сезон Николай почти полностью пропустил из-за травмы спины. А Виктор решил вернуться в «Металлург» после единственного сезона в «Баффало», который не предложил ему новый контракт.