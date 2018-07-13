Предсезонные турниры клубов КХЛ-2018/19: состав участников, календарь игр

Главное о ключевых этапах подготовки клубов к новому сезону.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября, но большой хоккей вернётся в российские города гораздо раньше. Уже в августе пройдут предсезонные турниры, на которых команды будут доводить до совершенства свою игру, чтобы блеснуть уже в регулярке. Мы представляем путеводитель по летнему хоккею.

Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ Sochi Hockey Open

Сроки проведения: 3-8 августа Участники: олимпийская сборная России, «Ак Барс», «Локомотив», «Куньлунь Ред Стар», ХК «Сочи», СКА Интрига: «Ак Барсу» и СКА открывать регулярный чемпионат 1 сентября. Кто начнёт победную поступь в очной схватке уже в Сочи?

Сочинский турнир будет проводиться лишь в третий раз. В первых двух победы одерживали ЦСКА и олимпийская сборная России. Состав участников в Сочи приличный. Первые числа августа, команды начинают набирать форму. Условия для работы на юге страны отличные. Как в плане мест проживания, так и для игры в хоккей. Кстати, ЦСКА в нынешнем году участия в турнире не примет. Зато сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс», а также СКА и «Локомотив». Туристам и местным жителям будет на кого посмотреть в разгар лета.

Кубок губернатора Нижегородской области

Будет интересно понаблюдать за обновлённым нижегородским «Торпедо», в котором сменилось всё руководство и тренерский штаб. Какой команда Дэвида Немировски предстанет к сезону-2018/19? Кроме того, в Нижний Новгород приедут рижские и минские динамовцы, пополнившиеся крепкими легионерами.

Традиционно удачно выступает на Кубке губернатора «Спартак». Правда, было это при Валерии Шанцеве у руля области. Теперь же команда Шанцева — московское «Динамо» — будет в Нижнем Новгороде в качестве гостя. Интриги хоть отбавляй, а потому турнир обещает получиться занимательным.

Кубок президента Республики Казахстан

Сроки проведения: 9-12 августа Участники: «Барыс», «Нефтехимик», «Амур» , сборная Казахстана Интрига: сможет ли выйти на прежний уровень вернувшийся в «Барыс» после годичного перерыва Брэндон Боченски

По составу участников турнир в Казахстане можно смело назвать одним из самых слабых. Действующий победитель — «Нефтехимик» — планирует отстаивать лавры чемпиона, «Барыс» и сборная Казахстана будут решать свои задачи, а «Амур» (как, кстати, и «Барыс») привыкать к требованиям нового тренерского штаба. Приезд Андрея Назарова в Астану всегда воспринимается с энтузиазмом — специалист работал с местной командой и сборной Казахстана. Так что подоплёка в любом случае есть. Да и на форварда астанинцев Брэндона Боченски, вернувшегося в большой хоккей, хочется посмотреть.

Кубок губернатора Челябинской области

Сроки проведения: 14-18 августа Участники: «Трактор», «Металлург» (Магнитогорск), «Авангард», «Салават Юлаев» Интрига: во всех четырёх командах, участвующих в турнире, сменились главные тренеры. Кто из специалистов покажет себя в лучшем виде и сумеет выстроить оптимальную игровую модель?

В середине августа хороший состав участников подбирается на Кубке губернатора Челябинской области. Здесь и «Авангард» с новым тренером Бобом Хартли , и «Салават» с амбициозным Николаем Цулыгиным. «Магнитка» и «Трактор» тоже сменили главных тренеров — руководить непримиримыми соперниками будут Йозеф Яндач Герман Титов . К этому этапу подготовки все команды уже должны находиться в хорошей форме, поэтому зрители вправе ожидать не только летнего хоккея, а настоящей борьбы.

Кубок Латвийской железной дороги

Сроки проведения: 21-26 августа Участники: «Динамо» (Рига), «Локомотив», «Ак Барс», «Динамо» (Минск), «Давос» Интрига: «Ак Барс» лишился тренера по физподготовке Брэндона Бови. Его переманил к себе «Авангард». В каких физических кондициях казанская команда предстанет к старту сезона и на решающем этапе подготовки?

Столицу Латвии навестят сразу два гранда КХЛ — «Ак Барс» и «Локомотив». В Риге ближе к старту регулярного чемпионата всегда проходят интересные турниры. Порой доходит до того, что складывается впечатление, что команды проводят друг с другом далеко не товарищеские матчи. Искры летят из глаз, на площадке разворачиваются настоящие битвы. Сыграет в Риге и швейцарский «Давос» — крепкая команда, хорошо знакомая болельщикам по выступлению на Кубке Шпенглера.

Мемориал имени Ромазана

Сроки проведения: 23-26 августа Участники: «Трактор», «Металлург» (Магнитогорск), «Сибирь», «Торпедо» Интрига: лидеры «Металлурга» — Сергей Мозякин Николай Кулёмин — должны набрать оптимальный ход к концу августа, а первое звено уральцев снова блистать. Получится ли?

Один из старейших хоккейных турниров страны всегда привлекает к себе внимание. Помимо завсегдатаев в лице «Трактора», «Металлурга» и «Сибири», сыграет на мемориале Ромазана и «Торпедо», которое с нового сезона переведено в Восточную конференцию. Так что коллективу Дэвида Немировски пора привыкать играть с восточными командами. Фаворитами будут являться хозяева во главе с Сергеем Мозякиным и вернувшимся на родину Николаем Кулёминым.

Кубок Республики Башкортостан

Сроки проведения: 25-28 августа Участники: «Салават Юлаев», «Барыс», «Автомобилист», «Нефтехимик» Интрига: сумеет ли Найджел Доус закрепить за собой роль главного снайпера и неприкасаемого лидера «Автомобилиста»?

«Нефтехимик» в прошлом году стал чемпионом предсезонных турниров. Помимо победы в Астане, нижнекамцы стали лучшими среди соревновавшихся в Уфе, куда теперь тоже полетят защищать титул сильнейших. Противостоять команде Андрея Назарова будут «Барыс», «Салават Юлаев» и здорово усилившийся «Автомобилист». Именно уральцы могут стать главным открытием стартующего 1 сентября сезона, поэтому за их подготовкой стоит понаблюдать отдельно.

Кубок мэра Москвы

Сроки проведения: 23-26 августа Участники: ЦСКА, «Спартак», «Динамо» (Москва), «Витязь» Интрига: интересно, как заиграет в «Витязе» Александр Сёмин и получится ли у него заменить другого ветерана — Максима Афиногенова ? Кстати, на Кубке мэра оба форварда встретятся друг с другом лицом к лицу. Афиногенов теперь игрок «Динамо».

На этот раз Кубок мэра Москвы пройдёт не на Ходынке, а на льду арены «ВТБ Ледовый дворец», где в новом сезоне будут играть «Спартак» и ЦСКА. «Армейцы», кстати, сыграют в России всего один предсезонный турнир, а второй команда Игоря Никитина проведёт в Швейцарии. Трио московских клубов традиционно разбавит подмосковный «Витязь», который также поведёт борьбу за титул. Годом ранее сильнейшим на Кубке мэра стал ЦСКА.

Турнир имени Н. Г. Пучкова

Сроки проведения: 23-26 августа Участники: СКА, «Северсталь» , «Авангард», ХК «Сочи», «Йокерит», «Куньлунь Ред Стар» Интрига: в каком состоянии подведут к новому сезону СКА и «Авангард» новые главные тренеры обеих команд — Илья Воробьёв и Боб Хартли? Оба клуба значатся в фаворитах всего чемпионата.

В Питере пройдёт турнир с участием шести команд. В городе на Неве собирается целый интернационал: тут вам и местный СКА, и соседи из Финляндии в лице «Йокерита», и китайский «Куньлунь». Добралась до Петербурга и ещё одна восточная команда — «Авангард». Омичей и СКА объединяет общий спонсор, да и большинство других участников в той или иной степени имеет отношение к «армейцам». Так что турнир имени Пучкова можно полноправно назвать семейным. Он станет решающим этапом подготовки к регулярному чемпионату КХЛ.