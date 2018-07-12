Экс-наставник сборной Бразилии назвал причины неудачи команды на ЧМ-2018 

Бывший главный тренер сборной Бразилии Карлос Паррейра оценил выступление национальной команды на чемпионате мира—2018, где она выбыла на стадии четвертьфинала, проиграв сборной Бельгии.
«Недостаточно знать наличие проблем, надо знать, как их решать. Одним только наличием таланта дело не ограничивается, иначе бы Бразилия выигрывала каждый чемпионат мира. Игра команды должна быть организованной, страстной. Когда у команды есть структура, таланты, приверженность к результату, тогда она побеждает. Когда одного компонента не хватает, ничего не получится. У этой команды не было структурированности, ей не хватало опыта. Только четыре игрока раньше участвовали в чемпионатах мира. Они могли бы дойти и дальше, но игра Бельгии в первом тайме всех поразила. Во втором тайме мы были лучше, но на чемпионате мира всё зависит от деталей: если у тебя хоть в одном компоненте не получается, то это сказывается на результате. Но мы концентрируемся на победе в Катаре, мы всегда нацелены на победу, это подобно религии», — передаёт слова Паррейры корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.