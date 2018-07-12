Ещё
Экс-наставник сборной Бразилии назвал причины неудачи команды на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-наставник сборной Бразилии назвал причины неудачи команды на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: ТАСС
Бывший главный тренер сборной Бразилии Карлос Паррейра оценил выступление национальной команды на чемпионате мира—2018, где она выбыла на стадии четвертьфинала, проиграв сборной Бельгии.
«Недостаточно знать наличие проблем, надо знать, как их решать. Одним только наличием таланта дело не ограничивается, иначе бы Бразилия выигрывала каждый чемпионат мира. Игра команды должна быть организованной, страстной. Когда у команды есть структура, таланты, приверженность к результату, тогда она побеждает. Когда одного компонента не хватает, ничего не получится. У этой команды не было структурированности, ей не хватало опыта. Только четыре игрока раньше участвовали в чемпионатах мира. Они могли бы дойти и дальше, но игра Бельгии в первом тайме всех поразила. Во втором тайме мы были лучше, но на чемпионате мира всё зависит от деталей: если у тебя хоть в одном компоненте не получается, то это сказывается на результате. Но мы концентрируемся на победе в Катаре, мы всегда нацелены на победу, это подобно религии», — передаёт слова Паррейры корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Чемпионат.com: последние новости
Англия — Хорватия 2007, где сейчас эти футболисты ЧМ-2018. Сборную Англии тренировали королевские морские пехотинцы «Ростов» объявил о переходе шведского защитника Хаджикадунича
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ106
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией3
Найден потерявшийся британский болельщик5
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ19
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение