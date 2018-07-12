Экс-наставник сборной Бразилии назвал причины неудачи команды на ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной Бразилии Карлос Паррейра оценил выступление национальной команды на чемпионате мира—2018, где она выбыла на стадии четвертьфинала, проиграв сборной Бельгии.