Тереза Мэй — сборной Англии: Это было великое свершение

Англичане в дополнительное время проиграли команде Хорватии (1:2) в полуфинале чемпионата мира.

«Не получилось на этот раз, но это было великое свершение, которое заставило страну испытать гордость», — написала Мэй в своем твиттере.

Wasn't to be this time but it's been a great journey that's made the country proud. We'll be flying the flag on Saturday. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ThreeLions #CROENG

— Theresa May (@theresa_may) 11 июля 2018 г.

Сборная Англии в матче за бронзу ЧМ-2018 сыграет 14 июля в Санкт-Петербурге против команды Бельгии.