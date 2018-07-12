Это невозможно. Теперь только небо — нам граница, и мы можем быть первыми

Хоть бы это не было чудом, но это невозможно! Трудно было сказать что-то другое, и сейчас уже не стоит анализировать игру, хотя она была блестящей. То, что показали наши игроки, — выше всяких похвал, выше всего. Столько энергии, сколько выдали наши парни, — это невероятно. Где они только нашли такой запас энергии? Они в третий раз играли в дополнительное время, но не просто тянули время, а доминировали над англичанами, «разделались» с ними по всем футбольным статьям.

То, что они сотворили, во всех смыслах вне всяких физиологических возможностей, вне всяких параметров, вне всего того, что мы могли себе представить. Что тут говорить — нужно поклониться им в пояс, снять шляпу перед нашими футболистами, нашим тренером Даличем, перед всеми сотрудниками штаба, всеми, кто там, на чемпионате мира по футболу, находится рядом с командой, кто помог нашим игрокам показать все виденное нами.

Теперь только небо — нам граница. Наши игроки показали, что значит дух, что значит патриотизм, воля, мечта. И все это как будто перечеркнуло физические и логические преграды. Вот что сделали наши парни прошлым вечером в Москве.

У нас есть невероятное — я бы даже сказал невозможное — число талантов. Вчера отличился, например, Иван Перишич , который до сих пор на чемпионате мира по футболу особо себя не проявлял. Возможно, вчера у нас появился лучший защитник в мире — Деян Ловрен, который провел феноменальный матч. А Манджукич: как он идет, как он не сдается, даже когда с ним не все хорошо, он не стоит, а снова идет вперед. Что касается Луки Модрича , то о нем, наверное, больше сказать нечего: я достаточно сказал о нем в последние дни, когда мы смотрели игры нашей сборной на чемпионате мира по футболу. И снова Модрич сделал все, что мог.

Меня больше всего восхищает то количество энергии, которую они показали. Трудно не задуматься, насколько тяжело после двух матчей с дополнительным временем играть еще один матч, в котором снова назначается дополнительное время. Англичане забили нам гол в самом начале, и многие сборные после этого поникли бы, лишились сил, но только не эти парни. Они сумели ответить, и гол Перишича доказал нам, насколько дух важен в спорте. Этот дух поборол физику, и после этого гола мы буквально забыли об усталости, переломили игру и начали полностью доминировать над сильной Англией. Мы унизили их во всех аспектах игры. У нас было еще четыре — пять хороших моментов, которые нужно было реализовать, чтобы наказать противника еще больше. Ну да ладно, оставим это. Я все время говорил об усталости, боялся ее, но больше не буду опасаться. Все это уже неважно, и больше не будет усталости, и мы действительно можем стать чемпионами мира. Сейчас об этом можно говорить с уверенностью.

Еще раз спасибо вам, парни. Я смотрел матч в Эмиратах, с жителями ОАЭ, и все без исключения болели за нашу сборную и праздновали победу вместе со мной. Я слышал, что в Хорватии веселятся и безумствуют, что все празднуют. И праздновать нужно. Этих ребят надо прославлять, ведь они это заслужили.

Не знаю, все ли до конца поняли, что удалось нашим парням, и я уже не говорю о том, насколько все это важно для всех нас — тех, кто связан с футболом. Для нашей страны, для нас всех, для нашего народа происходящее феноменально, и я могу быть только благодарен и горд. Я повторю, что теперь только небо — нам граница, и теперь мы действительно можем стать чемпионами мира в великом воскресном финале.