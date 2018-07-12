Депутат назвала «высосанной из пальца» проблему с сексизмом во время ЧМ-2018 в России

По мнению спортивной организации, сексизм — это главная проблема Чемпионата мира по футболу в России. В доказательство этому FIFA привела случаи домогательств к иностранным журналисткам и демонстрацию привлекательных девушек на трибунах во время трансляций матчей. Как сообщила радиостанции «Говорит Москва» первый заместитель председателя Комитета ГД по культуре Елена Драпеко, она не сталкивалась с некорректными съёмками болельщиц. Депутат считает, что проблему сексизма пытаются намеренно продвигать в СМИ.

«Я считаю, что это высасывание из пальца проблемы. Реально никакой проблемы нет. Всё, что шло на Россию [трансляции матчей], было очень нормально. Такие хорошенькие девушки достойные. Я считаю, что была попытка из ничего раздуть скандал, который был связан с ночными бабочками. Скандала не получилось. И наши девушки красавицы, и показывали их достаточно прилично. Возможно, есть претензии к каким-то нероссийским телекомпаниями. В наших материалах я ничего такого не увидела».

Драпеко также прокомментировала историю с Натальей Немчиновой, которую журналисты прозвали «самой красивой болельщицей России». Как оказалось позднее, девушка снималась в порно. Депутат Драпеко напомнила о запрете распространения порнографии в России. Однако она добавила, что создатели подобных материалов, как правило, используют во время съёмок красивых девушек, и этому есть своё объяснение.

«У нас порнография законом запрещена. Но то, что порнографы используют красивых женщин, а страшные жабы их меньше интересуют — это тоже норма».