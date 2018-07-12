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Сборная Дании поплатилась за «большие груди»
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Сборная Дании поплатилась за «большие груди» 

News.ru 6 часов назад
ФИФА выписал штраф сборной Дании за выходку их болельщиков. Фанаты, пришедшие на мачт сборной с австралийцами растянули баннер с надписью «Store patter», что в переводе с датского значит «большие груди». Полотно провисело на трибуне на протяжении всей игры.
С такой инициативой болельщики выступили не просто так. Странный лозунг до этого скандировали и сами игроки сборной. После победы над ирландцами в стыковых матчах за право выйти на ЧМ-2018 они распевали в раздевалке: «Кто сегодня выиграл? Это Дания. Хей-хей-хей. Большие груди», передаёт Eurosport.
Уже тогда совет по этике ФИФА сделал им замечание. По словам представителя организации Пера Ларсена, футболисты должны обдумывать то, что они говорят, обсуждают, и как они празднуют победы.
Ранее News.ru писал о том, что форвард сборной Хорватии Домагой Вида оскандалился, празднуя победу над сборной России в 1/4 мундиаля (2:2, по пен. 3-4). Футболист на камеру выкрикнул фразу: «Слава Украине», за что получил от ФИФА предупреждение.
После — в 1/2 ЧМ-2018 — во время матча Хорватия — Англия трибуны неодобрительно гудели каждый раз, когда мяч попадал к Виду. По завершении игры футболист попросил прощения за свои слова и сказал, что учится на своих ошибках.
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