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Более 300 работников СГОКа получат награды к Дню металлурга
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Более 300 работников СГОКа получат награды к Дню металлурга 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
Более 300 работников Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) наградят в преддверии Дня металлурга. Ведомственные, региональные, городские и корпоративные награды им вручают на торжественных собраниях, которые проходят во всех цехах предприятия в течение предпраздничной недели.
За большой личный вклад в развитие металлургической промышленности и многолетний добросовестный труд десять работников комбината удостоены звания «Почетный горняк», 38 — почетной грамоты Министерства промышленности и энергетики РФ.
36 стойленцев получат почетные грамоты и благодарности администрации Белгородской области, 68 человек — награды администрации Старооскольского городского округа. Восьми сотрудникам комбината вручат медаль «За заслуги», присуждаемую по решению Совета депутатов округа.
Обладателями специальной премии «Золотой фонд» Стойленского ГОКа традиционно станут трое работников, которые трудятся на комбинате в течение многих лет и внесли особый вклад в развитие производства. Почетный знак СГОКа I и II степени (золото и серебро) получат 26 человек. 152 стойленца в честь профессионального праздника отмечены стойленскими наградами. Помимо этого, портреты 174-х передовиков производства разместили на Досках почета, расположенных в цехах и подразделениях, и главной Доске почета СГОКа.
Основные торжества в честь Дня металлурга на комбинате пройдут 13 июля. На главном собрании лучшим сотрудникам награды вручат руководители предприятия, представители областной, городской администраций и местного Совета депутатов. Награжденные получат денежные премии. Также к празднику премируют всех работников и пенсионеров Стойленского ГОКа.
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