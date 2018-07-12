Игорь Лебедев: Дату под «День российского футбола» нужно обсуждать

День российского футбола может праздноваться в день рождения Яшина

«Предложение требует глубокого обсуждения. Считаю, что памятная дата в истории российского футбола должна быть, но какой день выбрать для данного события, надо тщательно подумать. Сейчас все находятся в стадии эйфории от выступления нашей сборнойна домашнем чемпионате мира, все в восторге от игры, хочется каким-то образом быть причастным к этому событию, поэтому начали звучать подобные предложения. Нужно выбрать дату, которая будет иметь самое яркое и непосредственное отношение к российскому футболу и будет связана с каким-то ярким достижением или событием в его истории.