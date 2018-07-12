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Игорь Лебедев: Дату под «День российского футбола» нужно обсуждать
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Игорь Лебедев: Дату под «День российского футбола» нужно обсуждать 

Советский спорт 5 часов назад
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«Предложение требует глубокого обсуждения. Считаю, что памятная дата в истории российского футбола должна быть, но какой день выбрать для данного события, надо тщательно подумать. Сейчас все находятся в стадии эйфории от выступления нашей сборнойна домашнем чемпионате мира, все в восторге от игры, хочется каким-то образом быть причастным к этому событию, поэтому начали звучать подобные предложения. Нужно выбрать дату, которая будет иметь самое яркое и непосредственное отношение к российскому футболу и будет связана с каким-то ярким достижением или событием в его истории.
Пока это лишь предложение от одного из депутатов «Единой России», я еще даже не уверен, что вся фракция поддерживает это. Я лично поддерживаю введение такого дня, а вот дату надо обсуждать. В этот день можно будет проводить футбольные турниры, поздравлять каких-то игроков, вручать награды за значимые достижения», — приводит слова Лебедева ТАСС.
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