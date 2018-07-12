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Воспитанник «Спартака» Савичев перешел в «Анжи»
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Воспитанник «Спартака» Савичев перешел в «Анжи» 

SPORT24.ru 6 часов назад
«Анжи» представил очередного новичка. Им стал воспитанник московского «Спартака» Константин Савичев, последним клубом которого был «СКА-Хабаровск». Об этом сообщается на махачкалинцев.
На протяжении карьеры Савичев выступал за «Спартак-2», в составе которого провел 64 матча, забил 7 голов и отдал 15 результативных передач. В прошлом сезоне полузащитник дебютировал в РФПЛ за «СКА-Хабаровск», приняв участие в 19 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.
Ранее «Анжи» объявил о переходе вратаря Юрия Дюпина и полузащитника Владислава Кулика.
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