Воспитанник «Спартака» Савичев перешел в «Анжи»

«Анжи» представил очередного новичка. Им стал воспитанник московского «Спартака» Константин Савичев , последним клубом которого был «СКА-Хабаровск». Об этом сообщается на махачкалинцев.

На протяжении карьеры Савичев выступал за «Спартак-2», в составе которого провел 64 матча, забил 7 голов и отдал 15 результативных передач. В прошлом сезоне полузащитник дебютировал в РФПЛ за «СКА-Хабаровск», приняв участие в 19 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.