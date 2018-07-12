Марафон от Калининграда до Владивостока 

Фото из соцсети «ВКонтакте»Марафон от Калининграда до ВладивостокаМеньше недели осталось до старта 8-го по счёту сезона Футбольной национальной лиги. Среди участников первенства есть как старожилы, принимавшие участие во всех предыдущих турнирах («Балтика», «Сибирь» и «Шинник»), так и два абсолютных новичка («Чертаново» и «Краснодар-2»). Также напомним, что «Олимпиец» переименован в «Нижний Новгород», «Динамо СПб» — в «Сочи», а «Ротор» и «Луч» избавились от приставок «Волгоград» и «Энергия» соответственно. Состав участников
«СКА-Хабаровск»
«Тамбов»
«Балтика» (Калининград)
«Сочи»
«Сибирь» (Новосибирск)
«Шинник» (Ярославль)
«Авангард» (Курск)
«Нижний Новгород»
«Химки»
«Спартак-2» (Москва)
«Томь» (Томск)
«Зенит-2» (Санкт-Петербург)
«Ротор» (Волгоград)
«Луч» (Владивосток)
«Тюмень»
«Факел» (Воронеж)
«Армавир»
«Чертаново» (Москва)
«Мордовия» (Саранск)
«Краснодар-2»
ПЕРВЫЙ КРУГ
ИЮЛЬ
17, вторник
Краснодар-2 — Сибирь
СКА-Хабаровск — Армавир
Мордовия — Нижний Новгород
Тюмень — Балтика
Зенит-2 — Тамбов
Чертаново — Ротор
Луч — Химки
Томь — Факел
Сочи — Спартак-2 Авангард — Шинник
22, воскресенье
Краснодар-2 — СКА-Хабаровск
Армавир — Мордовия
Нижний Новгород — Тюмень
Балтика — Тамбов
Зенит-2 — Чертаново
Ротор — Луч Химки — Томь
Факел — Сочи
Сибирь — Шинник
23, понедельник
Спартак-2 — Авангард
29, воскресенье
СКА-Хабаровск — Сибирь
Мордовия — Краснодар-2 Тюмень — Армавир
Тамбов — Нижний Новгород
Чертаново — Балтика
Луч — Зенит-2 Томь — Ротор
Сочи — Химки
Авангард — Факел
Шинник — Спартак-2 АВГУСТ
4, суббота
СКА-Хабаровск — Мордовия
Тюмень — Краснодар-2 Армавир — Тамбов
Нижний Новгород — Чертаново
Луч — Балтика
Томь — Зенит-2 Ротор — Сочи
Химки — Авангард
Факел — Шинник
Сибирь — Спартак-2 8 августа, среда
Мордовия — Сибирь
Тюмень — СКА-Хабаровск
Тамбов — Краснодар-2 Чертаново — Армавир
Нижний Новгород — Луч Томь — Балтика
Зенит-2 — Сочи
Авангард — Ротор
Шинник — Химки
Спартак-2 — Факел
12 августа, воскресенье
Тюмень — Мордовия
СКА-Хабаровск — Тамбов
Краснодар-2 — Чертаново
Луч — Армавир
Томь — Нижний Новгород
Балтика — Сочи
Зенит-2 — Авангард
Шинник — Ротор
Химки — Спартак-2 Факел — Сибирь
18, суббота
Тюмень — Сибирь
Тамбов — Мордовия
Чертаново — СКА-Хабаровск
Луч — Краснодар-2 Томь — Армавир
Сочи — Нижний Новгород
Авангард — Балтика
Шинник — Зенит-2 Спартак-2 — Ротор
Факел — Химки
26, воскресенье
Тюмень — Тамбов
Мордовия — Чертаново
СКА-Хабаровск — Луч Краснодар-2 — Томь
Армавир — Сочи
Нижний Новгород — Авангард
Балтика — Шинник
Зенит-2 — Спартак-2 Ротор — Факел
Сибирь — Химки
СЕНТЯБРЬ
1, суббота
Тамбов — Сибирь
Чертаново — Тюмень
Луч — Мордовия
Томь — СКА-Хабаровск
Сочи — Краснодар-2 Авангард — Армавир
Шинник — Нижний Новгород
Спартак-2 — Балтика
Факел — Зенит-2 Химки — Ротор
8, суббота
Тамбов — Чертаново
Тюмень — Луч Мордовия — Томь
СКА-Хабаровск — Сочи
Краснодар-2 — Авангард
Армавир — Шинник
Нижний Новгород — Спартак-2 Балтика — Факел
Зенит-2 — Химки
Сибирь — Ротор
15, суббота
Чертаново — Сибирь
Луч — Тамбов
Томь — Тюмень
Сочи — Мордовия
Авангард — СКА-Хабаровск
Шинник — Краснодар-2 Спартак-2 — Армавир
Факел — Нижний Новгород
Химки — Балтика
Ротор — Зенит-2 19, среда
Чертаново — Луч Тамбов — Томь
Тюмень — Сочи
Мордовия — Авангард
Шинник — СКА-Хабаровск
Краснодар-2 — Спартак-2 Армавир — Факел
Нижний Новгород — Химки
Балтика — Ротор
Сибирь — Зенит-2 23, воскресенье
Луч — Сибирь
Томь — Чертаново
Сочи — Тамбов
Авангард — Тюмень
Шинник — Мордовия
Спартак-2 — СКА-Хабаровск
Факел — Краснодар-2 Химки — Армавир
Ротор — Нижний Новгород
Зенит-2 — Балтика
30, воскресенье
Луч — Томь
Чертаново — Сочи
Тамбов — Авангард
Тюмень — Шинник
Мордовия — Спартак-2 СКА-Хабаровск — Факел
Краснодар-2 — Химки
Армавир — Ротор
Нижний Новгород — Зенит-2 Сибирь — Балтика
ОКТЯБРЬ
6, суббота
Томь — Сибирь
Сочи — Луч Авангард — Чертаново
Шинник — Тамбов
Спартак-2 — Тюмень
Факел — Мордовия
Химки — СКА-Хабаровск
Ротор — Краснодар-2 Балтика — Нижний Новгород
Зенит-2 — Армавир
13, суббота
Томь — Сочи
Луч — Авангард
Чертаново — Шинник
Тамбов — Спартак-2 Тюмень — Факел
Мордовия — Химки
СКА-Хабаровск — Ротор
Краснодар-2 — Зенит-2 Армавир — Балтика
Сибирь — Нижний Новгород
20, суббота
Сочи — Сибирь
Авангард — Томь
Шинник — Луч Спартак-2 — Чертаново
Факел — Тамбов
Химки — Тюмень
Ротор — Мордовия
Зенит-2 — СКА-Хабаровск
Балтика — Краснодар-2 Нижний Новгород — Армавир
24, среда
Сочи — Авангард
Томь — Шинник
Спартак-2 — Луч Чертаново — Факел
Тамбов — Химки
Тюмень — Ротор
Мордовия — Зенит-2 СКА-Хабаровск — Балтика
Краснодар-2 — Нижний Новгород
Сибирь — Армавир
28, воскресенье
Авангард — Сибирь
Шинник — Сочи
Спартак-2 — Томь
Факел — Луч Химки — Чертаново
Ротор — Тамбов
Зенит-2 — Тюмень
Балтика — Мордовия
Нижний Новгород — СКА-Хабаровск
Армавир — Краснодар-2 ВТОРОЙ КРУГ
НОЯБРЬ
4, воскресенье
СКА-Хабаровск — Краснодар-2 Мордовия — Армавир
Тюмень — Нижний Новгород
Тамбов — Балтика
Чертаново — Зенит-2 Луч — Ротор
Томь — Химки
Сочи — Факел
Авангард — Спартак-2 Шинник — Сибирь
10, суббота
Сибирь — Мордовия
СКА-Хабаровск — Тюмень
Краснодар-2 — Тамбов
Армавир — Чертаново
Луч — Нижний Новгород
Балтика — Томь
Сочи — Зенит-2 Ротор — Авангард
Химки — Шинник
Факел — Спартак-2 14, среда
Мордовия — СКА-Хабаровск
Краснодар-2 — Тюмень
Тамбов — Армавир
Чертаново — Нижний Новгород
Балтика — Луч Зенит-2 — Томь
Сочи — Ротор
Авангард — Химки
Шинник — Факел
Спартак-2 — Сибирь
18, воскресенье
Сибирь — СКА-Хабаровск
Краснодар-2 — Мордовия
Армавир — Тюмень
Нижний Новгород — Тамбов
Балтика — Чертаново
Зенит-2 — Луч Ротор — Томь
Химки — Сочи
Факел — Авангард
Спартак-2 — Шинник
24, суббота
Мордовия — Тюмень
Тамбов — СКА-Хабаровск
Чертаново — Краснодар-2 Армавир — Луч Нижний Новгород — Томь
Сочи — Балтика
Авангард — Зенит-2 Ротор — Шинник
Спартак-2 — Химки
Сибирь — Факел
МАРТ
3, воскресенье
Сибирь — Тюмень
Мордовия — Тамбов
СКА-Хабаровск — Чертаново
Краснодар-2 — Луч Армавир — Томь
Нижний Новгород — Сочи
Балтика — Авангард
Зенит-2 — Шинник
Ротор — Спартак-2 Химки — Факел
10, воскресенье
Тамбов — Тюмень
Чертаново — Мордовия
Луч — СКА-Хабаровск
Томь — Краснодар-2 Сочи — Армавир
Авангард — Нижний Новгород
Шинник — Балтика
Спартак-2 — Зенит-2 Факел — Ротор
Химки — Сибирь
17, воскресенье
Сибирь — Тамбов
Тюмень — Чертаново
Мордовия — Луч СКА-Хабаровск — Томь
Краснодар-2 — Сочи
Армавир — Авангард
Нижний Новгород — Шинник
Балтика — Спартак-2 Зенит-2 — Факел
Ротор — Химки
24, воскресенье
Чертаново — Тамбов
Луч — Тюмень
Томь — Мордовия
Сочи — СКА-Хабаровск
Авангард — Краснодар-2 Шинник — Армавир
Спартак-2 — Нижний Новгород
Факел — Балтика
Химки — Зенит-2 Ротор — Сибирь
30, суббота
Сибирь — Чертаново
Тамбов — Луч Тюмень — Томь
Мордовия — Сочи
СКА-Хабаровск — Авангард
Краснодар-2 — Шинник
Армавир — Спартак-2 Нижний Новгород — Факел
Балтика — Химки
Зенит-2 — Ротор
АПРЕЛЬ
7, воскресенье
Луч — Чертаново
Томь — Тамбов
Сочи — Тюмень
Авангард — Мордовия
СКА-Хабаровск — Шинник
Спартак-2 — Краснодар-2 Факел — Армавир
Химки — Нижний Новгород
Ротор — Балтика
Зенит-2 — Сибирь
13, суббота
Сибирь — Луч Чертаново — Томь
Тамбов — Сочи
Тюмень — Авангард
Мордовия — Шинник
СКА-Хабаровск — Спартак-2 Краснодар-2 — Факел
Армавир — Химки
Нижний Новгород — Ротор
Балтика — Зенит-2 20, суббота
Томь — Луч Сочи — Чертаново
Авангард — Тамбов
Шинник — Тюмень
Спартак-2 — Мордовия
Факел — СКА-Хабаровск
Химки — Краснодар-2 Ротор — Армавир
Зенит-2 — Нижний Новгород
Балтика — Сибирь
24, среда
Сибирь — Томь
Луч — Сочи
Чертаново — Авангард
Тамбов — Шинник
Тюмень — Спартак-2 Мордовия — Факел
СКА-Хабаровск — Химки
Краснодар-2 — Ротор
Армавир — Зенит-2 Нижний Новгород — Балтика
28, воскресенье
Сочи — Томь
Авангард — Луч Шинник — Чертаново
Спартак-2 — Тамбов
Факел — Тюмень
Химки — Мордовия
Ротор — СКА-Хабаровск
Зенит-2 — Краснодар-2 Балтика — Армавир
Нижний Новгород — Сибирь
МАЙ 4, суббота
Сибирь — Сочи
Томь — Авангард
Луч — Шинник
Чертаново — Спартак-2 Тамбов — Факел
Тюмень — Химки
Мордовия — Ротор
СКА-Хабаровск — Зенит-2 Краснодар-2 — Балтика
Армавир — Нижний Новгород
11, суббота
Авангард — Сочи
Шинник — Томь
Луч — Спартак-2 Факел — Чертаново
Химки — Тамбов
Ротор — Тюмень
Зенит-2 — Мордовия
Балтика — СКА-Хабаровск
Нижний Новгород — Краснодар-2 Армавир — Сибирь
19, воскресенье
Сибирь — Авангард
Сочи — Шинник
Томь — Спартак-2 Луч — Факел
Чертаново — Химки
Тамбов — Ротор
Тюмень — Зенит-2 Мордовия — Балтика
СКА-Хабаровск — Нижний Новгород
Краснодар-2 — Армавир
25, суббота
Шинник — Авангард
Спартак-2 — Сочи
Факел — Томь
Химки — Луч Ротор — Чертаново
Тамбов — Зенит-2 Балтика — Тюмень
Нижний Новгород — Мордовия
Армавир — СКА-Хабаровск
Сибирь — Краснодар-2