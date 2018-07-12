Марафон от Калининграда до Владивостока

Фото из соцсети «ВКонтакте»Марафон от Калининграда до ВладивостокаМеньше недели осталось до старта 8-го по счёту сезона Футбольной национальной лиги. Среди участников первенства есть как старожилы, принимавшие участие во всех предыдущих турнирах («Балтика», «Сибирь» и «Шинник»), так и два абсолютных новичка («Чертаново» и «Краснодар-2»). Также напомним, что «Олимпиец» переименован в «Нижний Новгород», «Динамо СПб» — в «Сочи», а «Ротор» и «Луч» избавились от приставок «Волгоград» и «Энергия» соответственно. Состав участников

«СКА-Хабаровск»

«Тамбов»

«Балтика» (Калининград)

«Сочи»

«Сибирь» (Новосибирск)

«Шинник» (Ярославль)

«Авангард» (Курск)

«Нижний Новгород»

«Химки»

«Спартак-2» (Москва)

«Томь» (Томск)

«Зенит-2» (Санкт-Петербург)

«Ротор» (Волгоград)

«Луч» (Владивосток)

«Тюмень»

«Факел» (Воронеж)

«Армавир»

«Чертаново» (Москва)

«Мордовия» (Саранск)

«Краснодар-2»

ПЕРВЫЙ КРУГ

ИЮЛЬ

17, вторник

Краснодар-2 — Сибирь

СКА-Хабаровск — Армавир

Мордовия — Нижний Новгород

Тюмень — Балтика

Зенит-2 — Тамбов

Чертаново — Ротор

Луч — Химки

Томь — Факел

Сочи — Спартак-2 Авангард — Шинник

22, воскресенье

Краснодар-2 — СКА-Хабаровск

Армавир — Мордовия

Нижний Новгород — Тюмень

Балтика — Тамбов

Зенит-2 — Чертаново

Ротор — Луч Химки — Томь

Факел — Сочи

Сибирь — Шинник

23, понедельник

Спартак-2 — Авангард

29, воскресенье

СКА-Хабаровск — Сибирь

Мордовия — Краснодар-2 Тюмень — Армавир

Тамбов — Нижний Новгород

Чертаново — Балтика

Луч — Зенит-2 Томь — Ротор

Сочи — Химки

Авангард — Факел

Шинник — Спартак-2 АВГУСТ

4, суббота

СКА-Хабаровск — Мордовия

Тюмень — Краснодар-2 Армавир — Тамбов

Нижний Новгород — Чертаново

Луч — Балтика

Томь — Зенит-2 Ротор — Сочи

Химки — Авангард

Факел — Шинник

Сибирь — Спартак-2 8 августа, среда

Мордовия — Сибирь

Тюмень — СКА-Хабаровск

Тамбов — Краснодар-2 Чертаново — Армавир

Нижний Новгород — Луч Томь — Балтика

Зенит-2 — Сочи

Авангард — Ротор

Шинник — Химки

Спартак-2 — Факел

12 августа, воскресенье

Тюмень — Мордовия

СКА-Хабаровск — Тамбов

Краснодар-2 — Чертаново

Луч — Армавир

Томь — Нижний Новгород

Балтика — Сочи

Зенит-2 — Авангард

Шинник — Ротор

Химки — Спартак-2 Факел — Сибирь

18, суббота

Тюмень — Сибирь

Тамбов — Мордовия

Чертаново — СКА-Хабаровск

Луч — Краснодар-2 Томь — Армавир

Сочи — Нижний Новгород

Авангард — Балтика

Шинник — Зенит-2 Спартак-2 — Ротор

Факел — Химки

26, воскресенье

Тюмень — Тамбов

Мордовия — Чертаново

СКА-Хабаровск — Луч Краснодар-2 — Томь

Армавир — Сочи

Нижний Новгород — Авангард

Балтика — Шинник

Зенит-2 — Спартак-2 Ротор — Факел

Сибирь — Химки

СЕНТЯБРЬ

1, суббота

Тамбов — Сибирь

Чертаново — Тюмень

Луч — Мордовия

Томь — СКА-Хабаровск

Сочи — Краснодар-2 Авангард — Армавир

Шинник — Нижний Новгород

Спартак-2 — Балтика

Факел — Зенит-2 Химки — Ротор

8, суббота

Тамбов — Чертаново

Тюмень — Луч Мордовия — Томь

СКА-Хабаровск — Сочи

Краснодар-2 — Авангард

Армавир — Шинник

Нижний Новгород — Спартак-2 Балтика — Факел

Зенит-2 — Химки

Сибирь — Ротор

15, суббота

Чертаново — Сибирь

Луч — Тамбов

Томь — Тюмень

Сочи — Мордовия

Авангард — СКА-Хабаровск

Шинник — Краснодар-2 Спартак-2 — Армавир

Факел — Нижний Новгород

Химки — Балтика

Ротор — Зенит-2 19, среда

Чертаново — Луч Тамбов — Томь

Тюмень — Сочи

Мордовия — Авангард

Шинник — СКА-Хабаровск

Краснодар-2 — Спартак-2 Армавир — Факел

Нижний Новгород — Химки

Балтика — Ротор

Сибирь — Зенит-2 23, воскресенье

Луч — Сибирь

Томь — Чертаново

Сочи — Тамбов

Авангард — Тюмень

Шинник — Мордовия

Спартак-2 — СКА-Хабаровск

Факел — Краснодар-2 Химки — Армавир

Ротор — Нижний Новгород

Зенит-2 — Балтика

30, воскресенье

Луч — Томь

Чертаново — Сочи

Тамбов — Авангард

Тюмень — Шинник

Мордовия — Спартак-2 СКА-Хабаровск — Факел

Краснодар-2 — Химки

Армавир — Ротор

Нижний Новгород — Зенит-2 Сибирь — Балтика

ОКТЯБРЬ

6, суббота

Томь — Сибирь

Сочи — Луч Авангард — Чертаново

Шинник — Тамбов

Спартак-2 — Тюмень

Факел — Мордовия

Химки — СКА-Хабаровск

Ротор — Краснодар-2 Балтика — Нижний Новгород

Зенит-2 — Армавир

13, суббота

Томь — Сочи

Луч — Авангард

Чертаново — Шинник

Тамбов — Спартак-2 Тюмень — Факел

Мордовия — Химки

СКА-Хабаровск — Ротор

Краснодар-2 — Зенит-2 Армавир — Балтика

Сибирь — Нижний Новгород

20, суббота

Сочи — Сибирь

Авангард — Томь

Шинник — Луч Спартак-2 — Чертаново

Факел — Тамбов

Химки — Тюмень

Ротор — Мордовия

Зенит-2 — СКА-Хабаровск

Балтика — Краснодар-2 Нижний Новгород — Армавир

24, среда

Сочи — Авангард

Томь — Шинник

Спартак-2 — Луч Чертаново — Факел

Тамбов — Химки

Тюмень — Ротор

Мордовия — Зенит-2 СКА-Хабаровск — Балтика

Краснодар-2 — Нижний Новгород

Сибирь — Армавир

28, воскресенье

Авангард — Сибирь

Шинник — Сочи

Спартак-2 — Томь

Факел — Луч Химки — Чертаново

Ротор — Тамбов

Зенит-2 — Тюмень

Балтика — Мордовия

Нижний Новгород — СКА-Хабаровск

Армавир — Краснодар-2 ВТОРОЙ КРУГ

НОЯБРЬ

4, воскресенье

СКА-Хабаровск — Краснодар-2 Мордовия — Армавир

Тюмень — Нижний Новгород

Тамбов — Балтика

Чертаново — Зенит-2 Луч — Ротор

Томь — Химки

Сочи — Факел

Авангард — Спартак-2 Шинник — Сибирь

10, суббота

Сибирь — Мордовия

СКА-Хабаровск — Тюмень

Краснодар-2 — Тамбов

Армавир — Чертаново

Луч — Нижний Новгород

Балтика — Томь

Сочи — Зенит-2 Ротор — Авангард

Химки — Шинник

Факел — Спартак-2 14, среда

Мордовия — СКА-Хабаровск

Краснодар-2 — Тюмень

Тамбов — Армавир

Чертаново — Нижний Новгород

Балтика — Луч Зенит-2 — Томь

Сочи — Ротор

Авангард — Химки

Шинник — Факел

Спартак-2 — Сибирь

18, воскресенье

Сибирь — СКА-Хабаровск

Краснодар-2 — Мордовия

Армавир — Тюмень

Нижний Новгород — Тамбов

Балтика — Чертаново

Зенит-2 — Луч Ротор — Томь

Химки — Сочи

Факел — Авангард

Спартак-2 — Шинник

24, суббота

Мордовия — Тюмень

Тамбов — СКА-Хабаровск

Чертаново — Краснодар-2 Армавир — Луч Нижний Новгород — Томь

Сочи — Балтика

Авангард — Зенит-2 Ротор — Шинник

Спартак-2 — Химки

Сибирь — Факел

МАРТ

3, воскресенье

Сибирь — Тюмень

Мордовия — Тамбов

СКА-Хабаровск — Чертаново

Краснодар-2 — Луч Армавир — Томь

Нижний Новгород — Сочи

Балтика — Авангард

Зенит-2 — Шинник

Ротор — Спартак-2 Химки — Факел

10, воскресенье

Тамбов — Тюмень

Чертаново — Мордовия

Луч — СКА-Хабаровск

Томь — Краснодар-2 Сочи — Армавир

Авангард — Нижний Новгород

Шинник — Балтика

Спартак-2 — Зенит-2 Факел — Ротор

Химки — Сибирь

17, воскресенье

Сибирь — Тамбов

Тюмень — Чертаново

Мордовия — Луч СКА-Хабаровск — Томь

Краснодар-2 — Сочи

Армавир — Авангард

Нижний Новгород — Шинник

Балтика — Спартак-2 Зенит-2 — Факел

Ротор — Химки

24, воскресенье

Чертаново — Тамбов

Луч — Тюмень

Томь — Мордовия

Сочи — СКА-Хабаровск

Авангард — Краснодар-2 Шинник — Армавир

Спартак-2 — Нижний Новгород

Факел — Балтика

Химки — Зенит-2 Ротор — Сибирь

30, суббота

Сибирь — Чертаново

Тамбов — Луч Тюмень — Томь

Мордовия — Сочи

СКА-Хабаровск — Авангард

Краснодар-2 — Шинник

Армавир — Спартак-2 Нижний Новгород — Факел

Балтика — Химки

Зенит-2 — Ротор

АПРЕЛЬ

7, воскресенье

Луч — Чертаново

Томь — Тамбов

Сочи — Тюмень

Авангард — Мордовия

СКА-Хабаровск — Шинник

Спартак-2 — Краснодар-2 Факел — Армавир

Химки — Нижний Новгород

Ротор — Балтика

Зенит-2 — Сибирь

13, суббота

Сибирь — Луч Чертаново — Томь

Тамбов — Сочи

Тюмень — Авангард

Мордовия — Шинник

СКА-Хабаровск — Спартак-2 Краснодар-2 — Факел

Армавир — Химки

Нижний Новгород — Ротор

Балтика — Зенит-2 20, суббота

Томь — Луч Сочи — Чертаново

Авангард — Тамбов

Шинник — Тюмень

Спартак-2 — Мордовия

Факел — СКА-Хабаровск

Химки — Краснодар-2 Ротор — Армавир

Зенит-2 — Нижний Новгород

Балтика — Сибирь

24, среда

Сибирь — Томь

Луч — Сочи

Чертаново — Авангард

Тамбов — Шинник

Тюмень — Спартак-2 Мордовия — Факел

СКА-Хабаровск — Химки

Краснодар-2 — Ротор

Армавир — Зенит-2 Нижний Новгород — Балтика

28, воскресенье

Сочи — Томь

Авангард — Луч Шинник — Чертаново

Спартак-2 — Тамбов

Факел — Тюмень

Химки — Мордовия

Ротор — СКА-Хабаровск

Зенит-2 — Краснодар-2 Балтика — Армавир

Нижний Новгород — Сибирь

МАЙ 4, суббота

Сибирь — Сочи

Томь — Авангард

Луч — Шинник

Чертаново — Спартак-2 Тамбов — Факел

Тюмень — Химки

Мордовия — Ротор

СКА-Хабаровск — Зенит-2 Краснодар-2 — Балтика

Армавир — Нижний Новгород

11, суббота

Авангард — Сочи

Шинник — Томь

Луч — Спартак-2 Факел — Чертаново

Химки — Тамбов

Ротор — Тюмень

Зенит-2 — Мордовия

Балтика — СКА-Хабаровск

Нижний Новгород — Краснодар-2 Армавир — Сибирь

19, воскресенье

Сибирь — Авангард

Сочи — Шинник

Томь — Спартак-2 Луч — Факел

Чертаново — Химки

Тамбов — Ротор

Тюмень — Зенит-2 Мордовия — Балтика

СКА-Хабаровск — Нижний Новгород

Краснодар-2 — Армавир

25, суббота

Шинник — Авангард

Спартак-2 — Сочи

Факел — Томь

Химки — Луч Ротор — Чертаново

Тамбов — Зенит-2 Балтика — Тюмень

Нижний Новгород — Мордовия

Армавир — СКА-Хабаровск

Сибирь — Краснодар-2