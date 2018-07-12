Карамбё: сборная Франции по футболу должна победить на ЧМ-2018 и исполнить мечту страны

МОСКВА, 12 июля. / ТАСС /. Сборная Франции должна одержать победу на чемпионате мира по футболу, которую вся страна ждала на протяжении двадцати лет. Такое мнение журналистам выразил чемпион мира (1998) и Европы (2000) в составе французской команды Кристиан Карамбё.

Сборная Франции единственный раз выиграла чемпионат мира на домашнем турнире в 1998 году. В 2006 году французы во второй раз в истории вышли в финал, где уступили итальянцам. На ЧМ-2018 сборная Франции в финальном матче сыграет с командой Хорватии, встреча пройдет 15 июля в московских «Лужниках», начало — 18:00 мск.

"Убежден, что наша команда выиграет, двадцать лет мы все ждали этого. Конечно, у нас есть история, опыт, все— таки это третий финал для сборной Франции. Счет по финальным матчам для нас 1:1, если вспомнить поражение в 2006 году. Теперь мы вновь финалисты, и все надеются, что мы одержим победу", — сказал Карамбё.

Француз отметил, что успешное выступление сборной Хорватии не стало для него сюрпризом. Хорваты добились лучшего результата в своей истории, ранее высшим достижением команды было третье место на ЧМ-1998.

"Сборная Хорватии не удивила меня, я знал силу этой команды, и мы с нетерпением ожидаем матч с ними. У этой сборной был сложный путь в квалификации к чемпионату мира и на самом турнире, но она преодолела его достойно, хорваты становятся лучше через многие игры. Нельзя называть их результат сюрпризом, когда в составе сборной Хорватии есть несколько футболистов "Реала" , «Барселоны», «Ювентуса», они не раз играли в финалах еврокубков. Например, [вратарь сборной Хорватии] Даниел Субашич может стать лучшим игроком чемпионата, как и [вратарь команды Франции] Уго Льорис ", — подчеркнул Карамбё.

Чемпион мира 1998 года в настоящее время находится в Москве, где в составе сборной Франции принимает участие в Суперкубке легенд. «Я наслаждаюсь пребыванием в России, мы все чувствуем прекрасное гостеприимство здесь. Конечно, русские люди так же доброжелательно участвуют во всех мероприятиях в рамках чемпионата мира, в Россию нужно приезжать, чтобы открыть для себя этих людей. Прекрасно, что здесь сборная Франции смогла выйти в финал, это большой успех для нас», — заключил Карамбё.