Чорлука поблагодарил болельщиков «Локомотива» за поддержку

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука поделился эмоциями после победы над командой Англии (2:1 д.в.) в полуфинале чемпионата мира.

«Это невероятный день в моей жизни. Мы показали себя настоящей сборной, настоящей командой.

Тяжело пропускать в самом начале игры, но мы смогли собраться и вырвать такую важную победу. Атмосфера на стадионе была потрясающей! Спасибо болельщикам за поддержку.

Знаю, что сборную Хорватии поддерживало много болельщиков «Локомотива», видел комментарии в социальных сетях. Спасибо вам! Главный матч впереди: мы идем в финал», — цитирует Чорлуку официальный сайт «Локомотива».

15 июля в финале чемпионата мира Хорватия сыграет с Францией.