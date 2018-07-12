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Чорлука поблагодарил болельщиков «Локомотива» за поддержку
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Чорлука поблагодарил болельщиков «Локомотива» за поддержку 

LiveSport.Ru 6 часов назад
Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука поделился эмоциями после победы над командой Англии (2:1 д.в.) в полуфинале чемпионата мира.
«Это невероятный день в моей жизни. Мы показали себя настоящей сборной, настоящей командой.
Тяжело пропускать в самом начале игры, но мы смогли собраться и вырвать такую важную победу. Атмосфера на стадионе была потрясающей! Спасибо болельщикам за поддержку.
Знаю, что сборную Хорватии поддерживало много болельщиков «Локомотива», видел комментарии в социальных сетях. Спасибо вам! Главный матч впереди: мы идем в финал», — цитирует Чорлуку официальный сайт «Локомотива».
15 июля в финале чемпионата мира Хорватия сыграет с Францией.
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