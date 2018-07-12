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Модрич и Кейн — самые популярные игроки матча между сборными Хорватии и Англии
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Модрич и Кейн — самые популярные игроки матча между сборными Хорватии и Англии 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич и нападающий сборной Англии Гарри Кейн были самыми популярными игроками в социальной сети «ВКонтакте» во время матча 1/2 финала чемпионата мира—2018 между этими командами. Модрича упоминали 1563 раза, Кейна — 1426 раз. Количество слов в постах про Луку — 47 800, про Гарри — 37 978. Про хорвата чаще всего писали на 76-й минуте, а англичанина в основном обсуждали в самом начале матча. Количество негативных упоминаний о Модриче — 130, позитивных — 489 («лучший», «классный», «хорош»). Количество отрицательных упоминаний о Кейне — 209 («бревно», «никакой», «дерево»), положительных — 238 («отличный», «точный», «топ»).
Сборная Хорватии одержала победу над англичанами в дополнительное время со счётом 2:1. Материал подготовлен на основании анализа публикаций в социальной сети «ВКонтакте» в рамках технологического партнёрства с компанией IBM.
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