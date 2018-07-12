Бассейн на Ленинградке приглашает на занятия аквааэробикой

В бассейне спортивного комплекса «Динамо» на Ленинградском шоссе в июле проходят занятия аквааэробикой. Тренировки организованы по вторникам и четвергам.

«Приглашаем на занятия аквааэробикой в бассейне «Динамо», — говорится на официальном сайте спорткомплекса. — Аквааэробика — это безопасный и эффективный способ всегда оставаться в форме».

Занятия проводят Наталья Постемская — тренер международной квалификации, мастер спорта по подводному плаванию, призер чемпионатов мира и Европы с опытом работы более 18 лет, и Сергей Римский — персональный тренер по плаванию, тренер по аквааэробике с опытом работы более 15 лет.

Для уточнения условий и расписания необходимо связаться по телефону + 372 81738140 (бесплатно по Viber, WhatsApp), либо по электронной почте: nata.coach@mail.ru. (ео)