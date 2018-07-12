Ещё
В Карелии нашли останки и личные вещи бойца из Кировской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Карелии нашли останки и личные вещи бойца из Кировской области 

Карельские вести 6 часов назад
Фото: Карельские вести
Поисковики разыскивают родных санитара, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
Поисковики обнаружили в Карелии нашли останки и личные вещи бойца из Кировской области. Николай Васильевич Наумов погиб 14-15 июля 1944 года. Информация об этом появилась в паблике «Типичный Киров», сообщает издание kirov-portal.ru.
Николай Наумов родился в деревне Красный Май Санчурского района в 1922 году. Должность — санитар 3-го отдельного стрелкового батальона 69-й бригады морской пехоты. За свой последний бой посмертно награжден орденом Отечественной войны II-й степени.
Останки солдата нашли в районе высоты с оперативным названием «Безымянная». Также поисковики обнаружили личные вещи бойца и именной портсигар. В наградном листе описан его подвиг:
— 14 июля 1944 года в районе севернее д. Лоймола группа раненных бойцов попала под огонь противника. Товарищ Наумов Н., несмотря на явную опасность, кинулся к раненым товарищам, оказал им медпомощь, но сам был убит…
Поисковики ищут родственников бойца. Адрес электронной почты для связи — post@karelfront.ru.
Фото: kirov-portal.ru  По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Хорваты обломали политический кайф. Но подарили спортивный! Колонка Цыбанева Пропавший английский болельщик не мылся, бомжевал, ругал Россию Дешам. Номер тринадцатый
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией3
Найден потерявшийся британский болельщик5
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение