В Карелии нашли останки и личные вещи бойца из Кировской области

Поисковики разыскивают родных санитара, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Поисковики обнаружили в Карелии нашли останки и личные вещи бойца из Кировской области. Николай Васильевич Наумов погиб 14-15 июля 1944 года. Информация об этом появилась в паблике «Типичный Киров», сообщает издание kirov-portal.ru.

Николай Наумов родился в деревне Красный Май Санчурского района в 1922 году. Должность — санитар 3-го отдельного стрелкового батальона 69-й бригады морской пехоты. За свой последний бой посмертно награжден орденом Отечественной войны II-й степени.

Останки солдата нашли в районе высоты с оперативным названием «Безымянная». Также поисковики обнаружили личные вещи бойца и именной портсигар. В наградном листе описан его подвиг:

— 14 июля 1944 года в районе севернее д. Лоймола группа раненных бойцов попала под огонь противника. Товарищ Наумов Н., несмотря на явную опасность, кинулся к раненым товарищам, оказал им медпомощь, но сам был убит…

Поисковики ищут родственников бойца. Адрес электронной почты для связи — post@karelfront.ru.