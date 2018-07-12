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Сергей Кирьяков: Хорваты без паники делали свое дело
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Сергей Кирьяков: Хорваты без паники делали свое дело 

Советский спорт 6 часов назад
Фото: Советский спорт
«Гибель Британии». Как англичане умудрились слить хорватам такой матч?!
"Хорватия неожиданно для многих, в том числе и для меня, сыграла с позиции силы против англичан. Хотя перед игрой на бумаге расклад был не в пользу хорватов, фаворитом являлась Англия. Но хорваты здорово построили игру с большим контролем мяча, имели преимущество. Хоть и пропустили на первых минутах гол, но потом здорово действовали с мячом. Англичанам приходилось часто обороняться, практически все их игроки, включая нападающих, оказывались за линией мяча. Это было непривычно для англичан, они тратили много сил, чтобы отобрать мяч. Хорваты же потихоньку, без паники делали свое дело и в конце дожали соперника.
Было удивительно, что хорваты действовали настолько спокойно и уверенно. Обычно в таких ситуациях игроки нервничают, пытаются быстрее доставить мяч в штрафную безадресно. Но хорваты ничего подобного не делали, у них все было под контролем", — приводит слова Кирьякова «Р-Спорт».
Финал чемпионата мира между Францией и Хорватией состоится 15 июля в Москве, начало в 18:00 (мск).
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