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Девушку арестовали за видео с танцем в Instagram
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Девушку арестовали за видео с танцем в Instagram 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Иранская полиция арестовала девушку, выложившую в социальную сеть Instagram видео, на котором она танцует.
Власти Ирана следят за поведением каждой гражданки этого государства. Женщины в Иране должны носить головной убор в виде платка или хиджаба. Также им запрещено танцевать на публике, если это не члены их семьи.
Одна девушка выложила видео со своим танцем без головного убора в Instagram. Танцует в ролике она под западные и местные хиты.
Это не первый подобный случай. Обычно за подобное правонарушение жертвы режима в ближневосточной мусульманской стране получают условные сроки продолжительностью до года.
Сотни интернет-пользователей пытаются поддержать арестованную девушку, выкладывая в соцсетях посты с хэштегом #dancing_isn't_a_crime («танцевать — это не преступление»).
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