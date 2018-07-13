Завершен ремонт участка дороги «Сортавала»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» с опережением графика ввело в эксплуатацию отремонтированный участок федеральной трассы А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола» в Приозерском районе Ленобласти. Работы завершены на три месяца раньше срока.

На 15-километровом участке федеральной дороги, проходящем через населенные пункты Раздолье, Колосково, Петровское, выполнено фрезерование существующего покрытия, устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси и тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси, укрепление обочин, нанесена разметка из термопластика.

Выполненные работы позволят не только продлить межремонтный срок службы участка автодороги, но и обеспечить высокий коэффициент сцепления с покрытием, что повысит безопасность движения и комфортность проезда.

Отметим, до конца года ФКУ Упрдор «Северо-Запад» планирует ввести в эксплуатацию и ряд других объектов трассы А-121 «Сортавала» в Ленинградской области.