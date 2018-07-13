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Завершен ремонт участка дороги «Сортавала»
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Завершен ремонт участка дороги «Сортавала» 

АСН-Инфо 4 часа назад
Фото: АСН-Инфо
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» с опережением графика ввело в эксплуатацию отремонтированный участок федеральной трассы А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола» в Приозерском районе Ленобласти. Работы завершены на три месяца раньше срока.
На 15-километровом участке федеральной дороги, проходящем через населенные пункты Раздолье, Колосково, Петровское, выполнено фрезерование существующего покрытия, устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси и тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси, укрепление обочин, нанесена разметка из термопластика.
Выполненные работы позволят не только продлить межремонтный срок службы участка автодороги, но и обеспечить высокий коэффициент сцепления с покрытием, что повысит безопасность движения и комфортность проезда.
Отметим, до конца года ФКУ Упрдор «Северо-Запад» планирует ввести в эксплуатацию и ряд других объектов трассы А-121 «Сортавала» в Ленинградской области.
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