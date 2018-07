Плющенко отменил ледовое шоу из-за проблем с шеей

Российский фигурист Евгений Плющенко получил травму. Из-за этого ему пришлось отменить ледовое шоу.

— Сейчас я не могу кататься из-за проблем с шеей. Не могу поворачивать шею, — написал фигурист в Инстаграме. — Я готовился к выступлениям, тренировал непростые прыжки. Но я получил травму. Надеюсь скоро вернуться. Я буду здоровым, сильным, и никогда не сдамся.

Мне предстоит интенсивное лечение, чтобы побыстрее восстановиться. Могу только попросить прощения. Я не смогу выступить на шоу «Принц на льду» 13, 14, 15 и 16 июля. Знаю, что вы готовились к встрече и ждали. Очень огорчен этим. Спасибо вам за понимание. Скоро увидимся.

