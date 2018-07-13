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Карамбе сравнил Канте с Дешамом
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Карамбе сравнил Канте с Дешамом 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбе перед финалом чемпионата мира-2018 сравнил полузащитник Н'Голо Канте с нынешним главным тренером французов Дидье Дешамом​. По его мнению, специалист является одним из главных творцов нынешнего успеха «трехцветных».
— Дидье за шесть лет во главе национальной команды проделал фантастическую работу, — цитируют "Известия" Карамбе. — Он наладил игровую дисциплину в команде, которая почти не пропускает голов. Тот же Канте закрывает опорную зону так, как это когда-то делал сам Дешам в сборной наших времен. Помимо этого, ему как тренеру удалось использовать потенциал своих лидеров — в первую очередь Гризманна.
Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча — начало в 18.00 (время московское)
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