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Кристиан Карамбе: «Франции нельзя недооценивать такую Хорватию»
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Кристиан Карамбе: «Франции нельзя недооценивать такую Хорватию» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбе оценил выступление хорватской команды, которая встретится с французами в финале чемпионата мира.
— Выход Хорватии в финал меня нисколько не удивил, — сообщил Карамбе. — Я знаю каждого игрока, и их собрали в сильную команду. Они с трудом вышли из группы в квалификации, но прекрасно выступили и показали, что могут вытаскивать игру на зубах. Ковачич, Модрич, Перичич, Манджукич, Субашич великолепны, и Франции нельзя недооценивать эту команду. Трехцветным нужно действовать еще лучше, чтобы выиграть в финале. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча — начало в 18.00 (время московское)
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