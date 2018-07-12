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Чемпионат Европы выиграли синхронистки РГУФКСМиТ
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Чемпионат Европы выиграли синхронистки РГУФКСМиТ 

Управа района Измайлово города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
На юниорском первенстве Европы студенты университета физкультуры Милена Маретич и Кристина Таганкина завоевали золотые медали в составе сборной России.
На чемпионате Европы среди юниоров успешно выступили студентки Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Милена Маретич и Кристина Таганкина. В финском городе Тампере в составе сборной России они завоевали золотые медали на первенство Европы, обогнав своих главных конкурентов — спортсменок из Украины, Италии и Испании.
В ходе состязаний российские спортсменки стали лучшими во всех видах соревнований. Они победили в технической и произвольной программах. А в последний день чемпионата не оставили шансов своим конкуренткам и в комбинации.
Отметим, что Милена Маретич и Кристина Таганкина учатся на первом курсе кафедры теории и методики спортивного и синхронного плавания, аквааэробики, прыжков в воду и водного поло ведущего спортивного вуза страны.
Информация и фото с сайта sportedu.ru
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