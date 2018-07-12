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Кубанские студенты стали победителями Всероссийской летней универсиады
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Кубанские студенты стали победителями Всероссийской летней универсиады 

АиФ-Кубань 6 часов назад
Фото: АиФ-Кубань
Впервые за всю историю соревнований «золото» домой привез Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
Кубанские студенты стали победителями Всероссийской летней универсиады.
Впервые за всю историю соревнований «золото» домой привез Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
Второе место занял Сибирский госуниверситет физической культуры и спорта, третье — Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта из Санкт-Петербурга.
В общекомандном первенстве среди субъектов Российской Федерации лучшей была Москва, Краснодарский край занял второе место, сообщает пресс-служба региональной администрации.
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