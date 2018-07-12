В Китае из моря достали нечто 

В Китае местные жители обнаружили неизвестное существо, дрейфующее вдоль берега. В тот момент, когда один из аборигенов взял нечто, похожее на большую губку, в руки, оно начало шевелить конечностями. Видео с представителем морского мира опубликовал портал Daily Star.
В описании к ролику сказано, что это может быть «мутировавшая морская звезда» или новый вид морских обитателей. Однако пользователи интернета выдвинули более реалистичные теории.
В частности, они предположили, что это вырезанная губка или же что-то, созданное из пенорезины. Также были высказаны версии о том, что найденное — «останки курильщика марихуаны» или кто-то живой, относящийся к семейству морских звезд или скатов, передает "Уралинформбюро".