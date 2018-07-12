В Китае из моря достали нечто

В Китае местные жители обнаружили неизвестное существо, дрейфующее вдоль берега. В тот момент, когда один из аборигенов взял нечто, похожее на большую губку, в руки, оно начало шевелить конечностями. Видео с представителем морского мира опубликовал портал Daily Star

В описании к ролику сказано, что это может быть «мутировавшая морская звезда» или новый вид морских обитателей. Однако пользователи интернета выдвинули более реалистичные теории.