Ещё
В Китае из моря достали нечто
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Китае из моря достали нечто 

Уралинформбюро 6 часов назад
Фото: Уралинформбюро
В Китае местные жители обнаружили неизвестное существо, дрейфующее вдоль берега. В тот момент, когда один из аборигенов взял нечто, похожее на большую губку, в руки, оно начало шевелить конечностями. Видео с представителем морского мира опубликовал портал Daily Star.
В описании к ролику сказано, что это может быть «мутировавшая морская звезда» или новый вид морских обитателей. Однако пользователи интернета выдвинули более реалистичные теории.
В частности, они предположили, что это вырезанная губка или же что-то, созданное из пенорезины. Также были высказаны версии о том, что найденное — «останки курильщика марихуаны» или кто-то живой, относящийся к семейству морских звезд или скатов, передает "Уралинформбюро".
Уралинформбюро: последние новости
Хорваты впервые в истории сыграют в финале мундиаля В России исчез британский фанат Один футбольный фанат обошелся России в пять тысяч долларов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ106
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией3
Найден потерявшийся британский болельщик5
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ342
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение