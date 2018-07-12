Воронежский «Факел» проиграл в финальном матче межсезонья

11 июля «Факел» провёл заключительную контрольную игру в рамках короткого периода летнего межсезонья.

На стадионе «Локомотив» воронежцы встречались с представителем группы «Центр» ПФЛ — коллективом «Химик» из Новомосковска. Матч закончился поражением «Факела» с минимальным отрывом 0:1.

Этой игрой воронежская команда подвела черту под тренировочным сбором в преддверии грядущего Олимп-Первенства России по футболу 2018-2019 гг. Впереди у «Факела» игра с «Томью» — она пройдет 17 июля в Томске.