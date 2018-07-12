«Аталанта» арендовала у «Сампдории» колумбийского форварда Сапату

Соглашение рассчитано на два года и предусматривает возможность выкупа «Аталантой» прав на колумбийского футболиста.

В минувшем сезоне 27-летний Сапата в 31 матче чемпионата Италии забил одиннадцать мячей.