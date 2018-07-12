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«ВВА‐Подмосковье» вышел в полуфинал Кубка России по регби
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«ВВА‐Подмосковье» вышел в полуфинал Кубка России по регби 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
11 июля прошел четвертьфинальный матч Кубка России по регби, в котором «ВВА‐Подмосковье» принимал московскую «Славу». Подмосковные регбисты легко добились победы со счетом 46:3, создав задел еще в первом тайме, и вышли в полуфинал. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Встреча стартовала при проливном дожде, что наложило след на первую часть матча. Подопечные Николая Неруша занесли три попытки в первом тайме. Всего их было семь. Заносы в город соперника на счету Михаила Бабаева — дважды, Евгения Матвеева, Сергея Гаврюшина, Дмитрия Перова, Кирилла Кушнарева и Антона Пшеничных.
«Монинский клуб продолжает показывать стабильно высокие результаты как в чемпионате России, так и в Кубке. «ВВА-Подмосковье» снова имеет все шансы на победу в Кубке, как и в прошлом году, когда наши регбисты уступили в равной борьбе только в финале», — отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.
Полуфинал Кубка пройдет в августе в Красноярске, где «ВВА-Подмосковье» встретится с «Красным Яром».
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