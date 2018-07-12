Черышев намерен «выжать все соки» из игроков ФК «Нижний Новгород» для подготовки к сезону

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июля. / ТАСС /. Новый главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев пообещал выжать все соки из игроков команды для подготовки к сезону Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом он сообщил журналистам после первой тренировки в спортивном центре «Борский» в Нижегородской области.

"Постараемся приложить максимум усилий для того, чтобы у нас было как можно больше голевых моментов. Сейчас игрокам немного не хватает игрового масштаба, буду стараться его добавить, чтобы они раскрылись. У нас нет времени на отдых, сейчас большой объем работы, и мы на тренировках стараемся выжать из ребят все соки, чтобы к старту сезона они подошли во всеоружии", — сказал специалист.

Он добавил, что власти области поставили перед клубом несколько задач. «Мы много обсуждали с главой региона развитие нижегородского футбола. Передо мной и клубом поставлены серьезные задачи. Прежде всего, важно обеспечить наполняемость нашего стадиона, которым город по праву может гордиться», — сказал Черышев.

Тренер добавил, что не раздумывал о решении возглавить команду, так как Нижний Новгород является для него родиной.

В июне 2015 года был основан футбольный клуб «Олимпиец», в июне текущего года он сменил название на «Нижний Новгород». В прошлом сезоне ФНЛ «Олимпиец» занял 12-е место. Первый тур ФНЛ сезона-2018/19 стартует 17 июля, «Нижний Новгород» сыграет на выезде с саранской «Мордовией».

На стадионе «Нижний Новгород», где пройдут домашние встречи команды, состоялись четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, игра 1/8 финала и четвертьфинал.