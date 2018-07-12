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Рафаэль Надаль: «Невозможно выиграть у Джоковича, не показывая своей лучшей игры»
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Рафаэль Надаль: «Невозможно выиграть у Джоковича, не показывая своей лучшей игры» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что полуфинальный матч Уимблдона против серба Новака Джоковича станет для него серьезной проверкой. Встреча теннисистов пройдет 13 июля.
— Новак — один из самых тяжелейших соперников, против которых я когда-либо играл. Матчи против него — всегда большая проверка, — приводит Metro слова Надаля. — Невозможно выиграть у Джоковича, не показывая своей лучшей игры. Тем не менее моя цель остается прежней — я должен попытаться сыграть очень хорошо. Знаю, что в полуфинале Уимблдона простых соперников не бывает — всегда нужно быть готовым к этому, если ты рассчитываешь на хороший результат.
Отметим, что именно Джоковичу испанец проиграл семь лет назал в решающей встрече Уимблдона.
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